Leoš Mareš vezme syna karavanem po Evropě

„Letos jsme byli v Londýně a už se strašně těším, až v červenci vyrazíme karavany po Evropě," prozradil Mareš, jaké má se synem Kubou plány na léto.

Zatímco starší Jakub je teď plně pohlcen fotbalovým šampionátem a stejně jako jeho otec nemluví o ničem jiném, mladší Matěj dává přednost hračkám.

Narodil se přesně před pěti lety a pro Leoše Mareše to byl zásadní den. Kromě toho, že na svět přišel jeho druhý potomek, skončil také pořad Eso, který z něj udělal hvězdu.

„Úplně poslední díl byl speciální v tom, že tam přišli skoro všichni hosté, co tam byli za poslední tři roky, takže tam bylo třeba 90 lidí a já v tom posledním vstupu stál a za mnou výkvět celého českého showbyznysu. Byli tam hudebníci, herci, moderátoři, modelky a mělo se říct, jaký je odkaz patnácti let hitparády Eso. Já jsem řekl, že odkaz jsou jen naše děti a shodou okolností já až tady skončím, tak sednu do auta a jedu do porodnice, protože mi žena porodí druhého syna," vzpomínal Mareš.

Leoš Mareš v hitparádě Eso

Jeho popularita v pořadu Eso mu otevřela dveře k moderování mnoha velkých televizních přenosů a zájem o něj trvá dosud. Sotva ve středu skončil s moderováním Hlasu ČeskoSlovenska pro televize Nova a Markíza, už se v neděli na Nově objevil znovu coby moderátor přímého přenosu velkého Mattoni koktejl festivalu, který proběhl na Václavském náměstí. Kromě toho dál působí i v ranní show Evropy 2.