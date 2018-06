Leoš Mareš jede fandit na Euro

"Kvůli práci a kšeftům stíhám jen minimum toho, co bych chtěl vidět, proto jsem tentokrát nic nenechal náhodě a naplánoval si pěkně s předstihem čtrnáct dní dovolené," říká Mareš.

Do Portugalska vyrazí příští pondělí a zůstane na první tři zápasy našich s Lotyšskem, Nizozemskem a Německem. Pak odletí domů a ještě prý uvidí, jestli se na finále vrátí.

Zájezd ho stál 150 000

Za podobné sportovní události je Leoš Mareš ochoten utratit dost peněz. "Zájezd do Portugalska mě zatím stál sto padesát tisíc. Ale zase si říkám: za co by měl člověk ty peníze utratit? Když fandím, musím mít navíc všechno, co se prodává kolem. Mistrovství světa v hokeji jsem si taky užil, i když hokej je u mě na druhém místě. Lístky jsem kupoval i tátovi, přítelkyni, sestře i kamarádovi. S originál reprezentačními dresy, šálami, vlaječkami a řehtačkami mě každé hokejové utkání vyšlo tak na dvacet tisíc."

Moniku to nebaví

Na Euro jede Mareš s kamarádem Vojtěchem Bernatským, sportovním moderátorem České televize. Přítelkyně Monika zůstává doma. "Monču se snažím do své záliby vtáhnout. Vzal jsem ji třeba na finále Ligy mistrů do Německa, ale to ji moc nebavilo, protože nehráli naši. Do Portugalska se mnou nechce proto, že by to byly zbytečně vyhozené peníze a ani by si to neužila," řekl Mareš, který kvůli naplánované dovolené předtočil včera dva díly Esa a pomalu balí na cestu. "Vezu s sebou reprezentační dres a českou vlajku."