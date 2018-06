Čekám, že život začne servírovat to horší, říká Leoš Mareš

„Já svůj dosavadní život vnímám jako jednu velkou procházku růžovou zahradou a myslím si, že teď přijdou věci, které patří k životu dospělého člověka: starost o rodiče a to věčně zmiňované zdraví. Takže dál to bude super, ale asi to nebude tak bezstarostné jako doteď,“ míní Leoš Mareš, který na prahu čtyřicítky na sobě pociťuje výrazné změny.

„Vyklidňuji se. Jsem daleko víc milejší na okolí, hledám možná už nějakou poslední křižovatku, která mě nasměřuje na poslední etapu života. Nemyslím si, že by ten život byl krátký, spíš na té cestě vytrvám.“

Filmové Vary slaví padesátiny, Mareš k nim dojde už za deset let. Co se podle něj ještě změní?

„Mám obavu, že to nebude žádná změna. Že budu pořád moderovat Ranní show, budu tady stát ve smokingu na filmovém festivalu... Ale z poznatků lidí, co jsou starší než já, bych si přál jednu věc: abych neměl pocit, že mi něco uteče. Já ho mám pořád, nemůžu se ho zbavit. Všichni říkají, že je to skvělý pocit a že to přijde, tak to bych si přál, aby to bylo právě v padesáti.“

Moderátor je letos ve Varech zcela sám. Zřejmě se poučil z loňských peripetií s Petrou Faltýnovou, kdy na červený koberec kráčeli jako pár a během pár hodin se poněkolikáté rozešli.

„Myslím si, že všechno, co se stalo, se stát mělo, já to nevnímám jako chybu. Loni to bylo dramatický, zrovna jsem mluvil s panem Bartoškou, i mladým, tak jsem jim slíbil, že letos to bude pohoda a veškerá pozornost bude na filmech a samotném festivalu,“ dodal se smíchem Leoš Mareš.