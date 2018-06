Leoš Mareš: Jsem nezadaný a nejsem moc šťastný

„Jsem nezadaný,“ prohlásil Leoš Mareš poté, co vzbudil spekulace o návratu k Petře Faltýnové fotkou na Instagramu, kde před časem oznámil i konec jejich vztahu. Na otázku, jestli je v současné době šťastný, odpověděl: „Moc ne, ale pracuji na tom.“ Víc se o fotce s expřítelkyní rozpovídat nechtěl.

Soukromé věci zveřejňuje raději prostřednictvím fotek. Proto si také založil účet na Instagramu a ne na Facebooku. Na jeho snímky denně reaguje asi 5 tisíc lidí.

„Já jsem rád, že lidi reagují, je to součást mé externí komunikace, nevěřil jsem, že to pro mě může něco takového znamenat. Během půl roku jsem se dostal na 80 tisíc lidí, kteří to sledují, což je neuvěřitelný počet a je to taková komunita,“ říká Mareš.

Uvědomuje si dobře, že tak všechny pouští do svého soukromí. „Jsem člověk extrémů. Dřív jsem to úplně odmítal, nedokázala jsem si představit, že bych poslal do médií nějakou svou soukromou fotku a teď je to v úplném opaku. Uvědomuji si, že když na ten Instagram něco dám, že se to může objevit v médiích a nevadí mi to,“ řekl moderátor, jenž si ze sebe umí udělat i legraci.

To dokázal natočením krátkého propagačního filmu, který mapuje jeho dosavadní kariéru a sám Mareš ji vtipně glosuje. Nechybí ani připomínka slavného kožichové období.

Ačkoli kožich odložil už před deseti lety, pořád po něm lidi chtějí, aby v něm vystoupil. To ovšem moderátor odmítá. „Je to etapa, která je za mnou. Jen Kuba Prachař s Vojtou Dykem mě před rokem přemluvili, jestli bych vystoupil na vyprodaném koncertě kapely Nightwork. Odmítl jsem jako vždycky, ale pak jsem si říkal: Furt čekám na ten správný okamžik, kdy ho vezmu na sebe a tady je 16 tisíc lidí ve vyprodané O2 aréně, to už se asi nestane, takže nakonec jsem v něm přišel,“ vysvětluje Mareš.