Mareš je jednička v napodobování, po Lady Gaga předvedl Conchitu Buřt

Mareš, který se při moderování rád inspiruje světovými trendy, opět nezklamal. V jejich napodobování je jednička. Na Anděly se převlékl za rakouskou vítězku Eurovize. Před příchodem na pódium ho představili jako Conchitu Buřt, a v první chvíli nikdo netušil, jestli skutečně dorazila zpěvačka z Rakouska.

Jelikož však ceny předávali předchozí moderátoři Andělů, bylo nakonec jasné, že je to převlečený Mareš. Navíc ho prozradilo obočí, nejistá chůze na podpatcích a jeho oblíbená hláška z rádia "Dnééés se podíváme zpátky do minulosti na tóóó...". Po předání ceny Mareš odklopýtal do zákulisí (výsledky udílení cen Anděl zde).

Moderátor parodie a převleky miluje. V roce 2010 se v Talentmanii předvedl jako Lady Gaga v kostýmu z masa, loni na Andělech tančil populární Gangnam Style. Selfie, kterou na Oscarech využila k pobavení diváků Ellen DeGeneresová, mu "ukradl" kolega Libor Bouček na letošní České Miss (více zde).



Takhle se v roce 2011 Leoš Mareš oblékl do hovězího masa:

VIDEO: Leoš Mareš v kostýmu z hovězího masa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Líbila se vám Marešova Conchita Buřt?