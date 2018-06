Leoš Mareš bude mít vánoční stromek na stropě

"Máme to z praktického hlediska kvůli Kubíkovi, donedávna jsem ale vůbec nevěděl, že se takové stromky dělají," svěřil se moderátor s tím, že letos ještě Vánoce se synem nebudou takové, jaké by se svojí partnerkou Monikou očekávali. "Na ty skutečné dětské si asi počkáme do příštího roku, kdy bude Kubík zase o rok starší."

Už druhé Vánoce bude Mareš trávit s partnerkou a synem jako kompletní rodinou. Předtím trávil svátky vždy u své maminky v Berouně. "Loni to pro mě byla velká změna, když jsem poprvé nebyl s mámou," připustil. "S Monikou jsme si ale dělali Štědrý den vždy 23. prosince," dodal.

Pro Leoše jsou vánoční svátky nejkrásnější v roce a jsou nejhezčí věcí na zimě. "Je to takový dárek za ten předcházející ošklivý listopad." Přesto, že si Leoš může dopřát, na co si vzpomene, jeho vánoční přání se hmotných statků netýká. "Přeju si, aby svátky byly klidné, a rád bych viděl lidi z rodiny, s nimiž jsem se dlouho nesetkal. A i přesto, že je Kubík tak malej, těším se a jsem zvědavý, jestli bude Vánoce, stromeček a dárky nějak prožívat."