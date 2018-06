VIDEO: Nejsem z toho venku, říká Mareš o rozchodu s Faltýnovou

"Nejsem z toho venku, je mi z toho smutno. Lidi mají daleko větší starosti, takže to nebudu nafukovat. Je mi prostě smutno jako milionu lidí přede mnou a milionu za mnou. Nějak to dopadne. Je to velmi složitá situace," přiznal Leoš Mareš na kameru iDNES.cz, který se rozešel s Petrou Faltýnovou na letošním festivalu v Karlových Varech.

Nyní mu prý nesmírně pomáhá práce. Horší je to jen v okamžiku, kdy se zastaví a myšlenky dostávají zelenou.

"Před a po práci je to těžké. Nechce se mi vstávat, nechci nic dělat a hned po skončení práce už nechci nikam jít. Chci někam zalézt a trpět. V samotné práci to ale přechází, je to takový lék," dodal.

Leoš Mareš patří k dlouhodobě nejlépe placeným moderátorům u nás. Že chce být nejlepší, věděl, a tvrdě si za tím šel.

"Měl jsem to jako světlo na konci tunelu, dálnice, která byla několikaproudá, nebyl na ní velký provoz. Odjakživa jsem věděl, že tuhle práci chci dělat, jenom jsem tomu věnoval svůj volný čas a nadšení a pak už to šlo samo," uzavřel.