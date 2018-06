VIDEO: Mé srdce patří Petře Faltýnové, říká Leoš Mareš

Leoš Mareš a Petra Faltýnová mají vztah jako na houpačce. Veřejné rozchody střídají romantické návraty. Začalo to na festivalu v Karlových Varech, kde Mareš Faltýnovou opustil. Následoval návrat a veřejná vyznání, až přišla fotografie na Instagramu Leoše Mareše se vzkazem: „Petro, je Konec.“

Za pár týdnů už tam byla ale fotka jiná, na níž byli Mareš s Faltýnovou v Římě a začalo se spekulovat o dalším návratu. Leoš Mareš to ale v rozhovoru pro iDNES.cz popřel, když prohlásil, že je nezadaný a není moc šťastný (více čtěte zde).

V tom samém rozhovoru ovšem také uvedl, že období kožichů je pro něj uzavřená záležitost, přitom svůj kožich vytáhl už za pár týdnů na akci Back To 90's a potom i na diskotéce v Solenicích. Už tam prohlásil, že jeho srdce patří Petře Faltýnové a zopakoval to na otevření One1 clubu, kam přišli společně a působili jako spokojený pár. „Mé srdce patří Petře Faltýnové, takže moje přítomnost s ní tady je logická a mně velmi příjemná,“ řekl Mareš.

„Jsem šťastná, víc netřeba, myslím, říkat,“ uvedla Faltýnová, která dala Marešovi další šanci.

„Cítil jsem zmar a výčitky, že jsem to prostě pos... Nicméně, jak už to v mém osobním i pracovním životě bývá, když ten pocit získám, mám silnou sebereflexi. Nemám problém chyby napravovat, říct promiň. Snažím se to nevzdat. Petra mi napsala: Ty vždycky bojuješ, až když není o co. Odpověděl jsem: Dokud existuješ, tak bude o co bojovat,“ řekl Mareš v rozhovoru pro Magazín DNES.