Je to hezčí než před rozchodem, říká Faltýnová o vztahu s Marešem

„Jsme spolu a šťastní,“ řekla Revue iDNES.cz Petra Faltýnová o svém vztahu s Leošem Marešem.

„Jsme zamilovaní a je to ještě hezčí než před rozchodem,“ dodala modelka.

Mareš a Faltýnová se rozešli v létě na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

„Musím přiznat, že čas, který jsem strávila s Leošem byl pro mě prioritou života, sen se ale rozplynul,“ řekla tehdy Faltýnová.

Naznačila také, že za rozpadem jejich vztahu jsou pomlouvači, kteří Marešovi radili, aby ji opustil.

Na konci září přiznal Leoš Mareš, že je mu z rozchodu stále smutno. „Lidi mají daleko větší starosti, takže to nebudu nafukovat. Je mi prostě smutno jako milionu lidí přede mnou a milionu za mnou. Nějak to dopadne. Je to velmi složitá situace,“ řekl Mareš.

Oba toužili po usmíření a už koncem října se objevily zprávy o tom, že si pár vyrazil na společnou dovolenou v Dubaji. Tehdy ještě nic k obnovení vztahu neprozradili. Nyní Petra Faltýnová přiznala, že jsou skutečně opět pár.

2. vicemiss České republiky 1998 a nejznámější český moderátor se dali dohromady v roce 2012. Na rozdíl od předchozích partnerek byla Faltýnová Marešovi bližší věkem a také rodičovskými zkušenostmi. Z předchozího vztahu má modelka čtyřletou dceru Adrianu, zatímco Mareš má s manželkou Monikou dva syny - osmiletého Jakuba a pětiletého Matěje.