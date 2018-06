VIDEO: Mareš se potkal se Zemanem. Nespojujte mě s politikou, říká

"Jestli napíšete, že jsem byl u Zemana, tak budu fakt naštvanej, protože to není pravda," rozčiloval se moderátor, když se ho novináři ptali, jak se stalo, že jde na stejné zasedání.

"Byla to neuvěřitelná náhoda, kterou nevymyslíš. Ve stejnou hodinu, kdy my jsme měli schůzku kvůli sobotní Zlaté tyčce, tak ve stejném domě zasedali Zemanovci. Já to vůbec netušil. Když se mě novináři zeptali, jestli jdu na to "zasedání", tak jsem myslel, že jde o tu naši schůzku," vysvětlil Mareš Revue iDNES.cz.

V úterý totiž moderuje v pardubické ČEZ Areně velkou show, které se zúčastní ty největší atletické hvězdy (více čtěte zde).

"Bude to akce pro 8 tisíc lidí, něco jako Zlatá tretra. Tak jsem předpokládal, že tam ti novináři jsou kvůli tomu," řekl Mareš.

Že by ho spojovali s Milošem Zemanem, mu nevadí ani tak kvůli osobě budoucího prezidenta, ale celkově kvůli spojení s politikou. "Já jsem apolitický," říká Mareš.

Neznamená to ale, že by byl k dění v zemi lhostejný. Volit prezidenta byl, ale otázku, koho volil, považuje za neslušnou, a odpověď si proto nechá pro sebe.