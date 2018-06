Mareš o moderování Miss: Jablko byl můj nápad, píseň Liborův

Moderátoři nejvíc překvapili v úvodu, kdy přišli oblečeni jako jedno velké jablko. Nápad s kostýmem, který umožnil i rýpnutí ve stylu „Hruška už v televizi není“, využil Mareš ještě při vstupu ze šatny, kde se ukázal na zemi v obřím ohryzku.



„Jablko byl můj nápad a to, že budeme zpívat písničku Cesta, byl Liborův nápad,“ vysvětlil Mareš, jak vznikl úvodní duet, v němž se Bouček předvedl jako lepší zpěvák než držitel Slavíka.

Další nápad, který Mareš do finálového večera vnesl, byl minutový záběr na všechny finalistky, které dělaly různé obličeje. „Takhle jsem si to přesně vysnil. Vždycky mi to na tom přenosu chybí. Je to strašně stříhané. Tu vidím jednu, druhou, detail a já jsem si řekl, že bych je potřeboval, aby mi to nikdy nestříhal, abych si mohl porovnat - ta se mi líbí, ta ne. Zkrátka vidět je všechny najednou,“ vysvětlil Mareš.

Finalistky České Miss 2015 pózovaly v jednom dlouhém záběru a měnily výrazy podle zadání.

S moderováním s Boučkem je spokojen. „On je profesionál, já, věřím, že taky a žádnou třecí plochu větší, než by bylo záhodno, jsem necítil. Chtěli jsme, abychom dobře vypadali jako tým, každý měl svoje připravené fóry, nahazovali jsme si je. Já jsem si to s ním strašně užil, to nebyla práce, ale zábava“ řekl Mareš.

Autor scénáře Libor Bouček byl s hodnocením mírnější, ale spokojenost převládala. „Já myslím, že se to posuzuje čísly sledovanosti a podle mých průběžných informací ta sledovanost byla větší než loni. Spokojený ale jsem, nepřetáhli jsme moc a doufám, že si to lidé užili,“ řekl Bouček.

Leoš Mareš vítězku netipoval, jeho partnerka ano

