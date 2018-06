Leoš dal přítelkyni k Vánocům auto

Největší pochvala za Slavíka

Že to bylo nejen vtipné, ale i chytré. Pochválil mě Peter Dvorský a taky Bílá, Zagorová, Gott. Že prý to bylo místy až Ebenovsky vypointované.



Co si myslím o české hudbě

Je dobrá, ale mohla by být trochu modernější. Nikdo u nás nedělá černou muziku, což mi přijde absurdní.



Kdy kupuju vánoční dárky

Tak to jsem hodně zlepšil! Už jsem se posunul na 20. nebo 21. prosince.



Kdy jsem to přehnal s vtipem

Párkrát už jo. A byla to cenná zkušenost. Naučil jsem se, že je nesmysl být vulgární. Občas jsem použil slovo, které jsem neměl. Ale ve Slavíku jsem snad nepřehnal nic.



Proč chodím na Slavii

Jsem srdcař. Můj táta byl slávista a děda taky. Miluju fotbal a chodím i na jiné kluby - to abych se podíval na něco normálního. V létě si splním sen, pojedu na celé tři týdny na mistrovství Evropy. Zahajovací zápas, naši, finále. Už na to šetřím.



Proč jsem si vybral Moniku

Když přišla do rádia, byl jsem z ní úplně paf. "Co to přišlo, viděli jste to? Měl jsem vybráno po dvou vteřinách, no a pak se několik měsíců čekalo, až si vybere ona mě.



Můj oblíbený pořad v televizi

Chcete být milionářem? Líbí se mi, když se hraje o velký prachy. Ale sám nevím nikdy nic, jen když jde o sport nebo hudbu. A pak Střepiny, to je slušný mix seriózní žurnalistiky a bulváru.



Kolik hodin denně spím

Čtyři a půl, ale ke konci týdne už dospávám přes den.



Jak jsem zvládl roli v nových Básnících

Zatím existují jen dva pohledy. Lidi ze štábu tvrdí, že dobře, a já nevím. Ale ta role je tak malá, že kvůli mně se film rozhodně nepoloží.



Jak je Monika poslušná

Strašně. Ona je úplný Nomen Omen. Všechno zařídí, uvaří, vypere, přijde včas, je na mě hodná. Ideální holka, ale bohužel zabraná. Takže si musíte najít svoji.



Co dělám, když mám volno

Miluju kino. Teď jsme byl jeden den na třech filmech po sobě. Baví mě tenis, squash, tenis, volejbal, basket, fotbal. Zkrátka všechno, kde je míč.



Kdy něco nazpívám

Projev, který mám, je v pohodě. Navíc nic jiného neumím.



Monika Poslušná

v domácnosti, přítelkyně Leoše Mareše



Je o rok starší než její přítel. Byla stejně jako on zaměstnaná v rozhlasové stanici Evropa 2 a pak pracovala v mediální agentuře, kde plánovala tiskové kampaně. Z práce odešla začátkem května a dohlíží na přestavbu společného bytu. "Jsem teď stavbyvedoucí, říká. S Leošem chodí pět let.



Jak se mi líbil Leoš ve Slavíku

Hrozně moc. Měla jsem velkou trému, ale věřila jsem mu. A dopadlo to dobře.



Kdo zařizuje byt

Já. Koupili jsme ho v únoru, byl krásný, ale v hrozném stavu. Tak jsme ho začali opravovat: podlaha, okna, zdi, zvětšování koupelny. Připadám si jako stavař. Leoš nemá čas. Kdyby na byt dohlížel on, asi se nikdy nenastěhujeme.



Jaký dělám sport

V létě jezdím na kolečkových bruslích a hodně dlouho jsem se věnovala vodnímu lyžování.



Kdo se stará o naše psy

Zase já. Jeden jezevčík je teď na operaci v Brně, tak čekám, kdy pro něj pojedu. Oba je venčím, myju, češu a vařím jim. Leoš s nimi jde občas večer.



Naše vánoční tradice

Vánoce u nás jsou trochu zvláštní, protože rodiče nás obou jsou rozvedeni. Takže máme tři Štědré dny: 23. prosince spolu, 24. každý se svou maminkou a 25. s mým tátou a pak s jeho. Tři dny po sobě máme bramborový salát i řízky.



Kolik času trávím v obchodech s oblečením

Jsem maniak. Když jsem pracovala v centru Prahy, chodila jsem do nich v poledních pauzách skoro denně.



Co umím uvařit

Všechno kromě svíčkové. Cukroví nepeču, protože mně nechutná. Ale vánočku zvládnu.



Kolik hodin denně spím

Pokud nespím aspoň osm, jsem k nepoužití. To, co dělá Leoš, bych nepřežila.



Co říkám na Leošův image

Kožichy se mi líbí. Sice ten první kožíšek jsem nezažila, ale pak už jsem byla u všech. V šoubyznysu by měl každý mít svůj originální image.



Jak žárlím

V mezích. Na fanynky moc ne. Ale zase víc než dřív.



Nejhezčí vánoční dárek

Od Leoše jsem dostala svůj obrovský sen, auto. Větší krabička, menší, ještě menší a v ní byl klíček. Pak mě Leoš vzal do podzemních garáží. Byly úplně prázdné a uprostřed stálo stříbrné auto s obrovskou červenou mašlí.



Můj vztah k politice

Není žádný. Volit sice chodím, ale nic víc.

Leoš Mareš v kožichu Leoš Mareš Leoš Mareš Zdeněk Podhůrský, Zuzana Belohorcová a Leoš Mareš. Populární tváře televize Nova: Zdeněk Podhůrský, Zuzana Belohorcová a Leoš Mareš. Lucie Borhyová a Leoš Mareš Leoš Mareš a jeho fanynky. Moderátor Leoš Mareš se se svou přítelkyní Monikou.