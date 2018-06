Leopardí muž si nechal potetovat i genitálie, stal se prý napůl šelmou

Čtyřicetiletého muže z Austinu občas vodí jeho přítelkyně Julia Ruthová po městě na řetězu. "Má skvělou osobnost a je velmi přátelský. Larry Da Leopard je rozhodně lamač ženských srdcí," tvrdí o něm jeho partnerka.

Když se ještě jako Lance Brieschke začal pokrývat inkoustovými skvrnami, rodina se ho zřekla. Matku prý jeho rozhodnutí zlomilo, její křesťanská víra viděla v synovi ďábla. On ale nelituje.

"Jsem na svá tetování hrdý, jen málokdo vypadá jako já. Když se ráno podívám do zrcadla, moc se mi líbí, co vidím. Už mě unavují očekávání společnosti, nechtěl jsem dělat to, co se očekávalo, tak jsem se konečně proměnil v polomuže a polozvíře. Tetování mi dala výjimečné leopardí vlastnosti – vidění ve tmě, rychlý běh a lov v noci," svěřil tatér kanálu Barcroft TV.

Tetování má prý i na genitáliích, ty ale naštěstí zakrývá bederní rouškou. I tak má s tetováním občas problémy. Stává se mu třeba, že ho nechtějí pustit do restaurace.