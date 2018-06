Leonu kvůli údajnému rozchodu s Šípkem obtěžuje úchyl

Leona však rozchod s profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové Bořkem Šípkem označila za úplný nesmysl. "To, co se kolem mne strhlo, je přímo pakárna. Nějaký úchyl mi nepřetržitě posílá výstřižky z novin o mém rozchodu s Bořkem," řekla zpěvačka.

"Už tři měsíce mi bulváry podsouvají partnerskou krizi. Ale není to pravda. Dál žiji s Bořkem, máme se oba rádi a máme spokojenou domácnost," prohlašuje.

Skutečně ale bývá doma často sama jen se synem, a to se smutku občas nevyhne. Je to ale proto, že Bořek je neustále někde v zahraničí za prací. "Pochopitelně, máte-li někoho rádi a on pořád cestuje, tak doma prostě chybí," podotkla.

"Ale že to tak bude, to jsem tušila hned na začátku našeho vztahu. Stále má po celém světě výstavy svých prací, teď například v Japonsku. A já nemohu a ani nebudu pořád vysvětlovat, proč jsem někam nepřišla s ním. To je omezování té nejosobnější svobody privátního života," povzdechla si Leona.

Machálkovou můžeme v těchto dnech vidět v pražském Divadle Semafor, kde hraje a zpívá v nové hře Jiřího Suchého Sukně smutnou jehlou spíchnutá. "Vždycky jsme k sobě měli s Jiřím Suchým vzájemné sympatie. On mě oslovil, slovo dalo slovo, a tak jsem se ocitla v jeho nové hře. Mně už chyběl blízký kontakt s divákem, jako je tomu právě v Semaforu. Ráda přiznám, že vystupovat tam je pro mne velmi příjemné," řekla zpěvačka závěrem.