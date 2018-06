Dicaprio si užívá dovolenou s novou přítelkyní a flyboardem

DiCpario si s novou blond kráskou po svém boku užívá dovolenou na Ibize u svého kamaráda, kterým je expartner modelky Naomi Campbellové Vladimir Doronin.

DiCapriův nový objev, s nímž se podle deníku Daily Mail dal dohromady na festivalu v Cannes, je o 17 let mladší modelka původem z Německa, která je jedním z andílků Victoria´s Secret. A zatímco ona se prohání kolem jachty na vodním skútru, Leonardo zkouší novou hračku - flyboard.

Ten se představil letos na jaře i v Praze. Na Vltavě ho během výstavy Lodě na vodě předvedl francouzský akrobat (více čtěte zde).

Zkušení borci už na flyboardu předvádějí přemety, Leonardo DiCaprio se zatím do žádných větších akcí nepouštěl. Byl rád, že na tryskách dokázal stát, a pak to bez úrazu zalomit rovnou do vody.

Flyboard vyjde v přepočtu na 125 tisíc korun a dovolenou si s ním zpestřil letos i ukrajinský boxer Vladimir Kličko.

Flyboard už se představil i v Praze