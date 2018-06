Leonardo DiCaprio slavil se striptérkami

"Holek, ať už oblečených nebo obnažených, pozval Leo opravdu hodně. Některé z nich byly odhodlány naprosto ke všemu, čehož se mnohým také v hojné míře nad ránem dostalo," řekl k celé akci blízký přítel DiCapria Henry Penzi.



"Nevidím nic špatného na tom, dopřát svým kamarádům večeři v lepším podniku a pak si jít trošku povyrazit do baru. Žijeme snad ve svobodné zemi, kde si může dělat každý, co ho napadne, a co se mu líbí," ohradil se hrdina filmu Titanic před novináři, kteří se mu snažili naznačit, jak se chová slušný člověk.



"Takoví navenek poslušní chlapečci bývají ve skutečnosti ta největší zvířata a prasata. Jen to dokáží před okolím dokonale skrýt," dodal Leonardo, který je v tomhle ohledu, podle vlastních slov, ke všem upřímný.



Poté, co si v nočním baru dopřál DiCaprio taneček s hereckou kolegyní Arissou Hillovou, odebral se s přáteli na uzavřenou akci do hotelu Aladdin. Právě zde celou skupinku doplnila také zhruba desítka striptérek, které si herec objednal přímo u vedení hotelu.