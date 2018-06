Leonardo DiCaprio má novou lásku

Na rozdíl od Gisele se však Sara rozhodla uplatnit vedle modelingu také v herecké profesi. V současné době totiž na Havajských ostrovech natáčí svůj první film The Bing Bounce.Gisele opustila hvězdu velkofilmu Titanic loni po dvouleté vážné známosti. Byli dokonce zasnoubeni, nicméně jednoho večera si Leonardo místo romantické večeře se snoubenkou vyrazil na tah s kamarády. Po návratu měl na stole Giselin dopis na rozloučenou."Gisele zjistila, že pro Lea je důležitější než cokoliv jiného party s přáteli, a uvědomila si, jak by asi jednou vypadalo jejich manželství," komentovala to Giselina kamarádka.DiCaprio se s tím nechtěl smířit a trávil celé dny na telefonu a snažil se Gisele přesvědčit, aby se k němu vrátila. Ta si už však během té doby našla za Lea náhradu. Opět herce, svého krajana Rodriga Santra. Skutečnost, že Leovou novou přítelkyní je modelka, je asi dílem náhody.DiCaprio má jinak za sebou úspěšný rok. Dokončil dva filmy se slavnými režiséry, Gangs of New York s Martinem Scorsesem a Catch Me If You Can se Stevenem Spielbergem, a už má na stole novou nabídku. Scorsese mu nabídl roli excentrického miliardáře minulého století Howarda Hughese ve filmu The Aviator.Zahraje si tam s Nicole Kidmanovou, čerstvou nositelkou Zlatého globu za dramatickou roli spisovatelky Virginie Woolfové ve filmu The Hours, která ve filmu The Aviator ztvární neméně legendární osobnost té doby, filmovou hvězdu Avu Gardnerovou.