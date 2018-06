Leona nechce piercing na klitoris

"Věř mi, s Tomášem jsem chodit nechtěla a nechci," říká Leona Gyöngyösiová (vlevo) jedné ze svých kamarádek

Žádné extravagantní piercingy si prý ale nepřeje. "V žádném případě nechci náušnici do bradavky, nebo do klitorisu. I když možná by to mohlo být při sexu zajímavé," zamyslela se zpěvačka.Bojí se ale bolesti. "Když mi brousili dírku mezi zuby a pak to celé projeli, bolelo to brutálně. Ale vím, že za krásu se trpí," tvrdila Leona.Zpěvačka, o které se před časem psalo, že je zapletená do vztahu s fotbalistou Tomášem Rosickým, již měla piercing v pupíku. "Náušnici jsem ale ztratila. Teď tam mám jizvu, tak to už nechci zhoršovat. Není to ještě zahojené a už tam ani nic dávat nebudu," přesvědčovala Korzo Leona.Druhá členka dívčí kapely, Bára Pencová, má malou ozdůbku v jazyku. "To mě také neláká. Obdivuji Báru, ta kvůli tomu někdy šišlá. Mně by to asi vadilo během zpívání a mluvení. Vždycky jsem ale chtěla hrot do pusy. Možná se pro něj někdy rozhodnu," dodala Leona Gyöngyösiová.