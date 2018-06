Leona: Muzikály? Raději koncerty

A to přitom Šípek chtěl, aby tam přímo na sobě předvedla šperky, které speciálně pro tuto výstavu navrhl. „Strašně jsem se tam těšila, ale nakonec jsem si uvědomila, že si to nemůžu dovolit. Někdo musí být doma s dítětem. A mám také pracovní povinnosti,“ vysvětluje zpěvačka.

Proto odmítla i cestu do Pekingu a Šanghaje, kde její partner minulý týden domlouval svoji příští výstavu. „Jsme spolu v kontaktu telefonicky. Ono je jedno, jestli je člověk doma, nebo v zahraničí, prostě když si nejsme nablízku, tak si voláme,“ říká Machálková, která má v Bořkovi velkou oporu. „On mi promlouvá do duše, abych dělala jenom věci, kterým důvěřuji, a zaměřila se na kvalitu. Je to sice běh na dlouhou trať, ale vím, že se mi vyplatí.“

Proto se také rozhodla věnovat víc koncertní činnosti a muzikálové vystupování utlumit. „Dohraji druhou sezonu v Bídnících a dám si pauzu,“ říká. „Chci jít jinou cestou a už jsem v tomhle ohledu udělala určité kroky. Od minulého roku spolupracuji s triem Two Guitars a s orchestrem Martina Kumžáka Pajky Pajk, se kterým připravuji desku. Bude to nadčasové album. Původní české písničky s moderně pojatým big bandem.“

Před časem připravovala pro Českou televizi vlastní pořad – padesátiminutovou talkshow s hosty, kterou měla dodat na klíč. Nakonec se však s televizí nedohodli. „Chtěli po nás za odvysílání toho pořadu milionové částky. Tak jsme od toho zatím odstoupili. Ale nemůžu říct, že by mě to nějak zvlášť bolelo. Kdyby to vyšlo, bylo by to fajn. Není to, tak se můžu věnovat muzicírování a zpívání, které mě baví nejvíc. Odbourala jsem už úplně half playbacky a vystupuji jenom s kapelami. S nimi také připravuji desky. Nejen tu bigbandovou, ale i další. Bude lehce jazzová. Znovu jsem se zkontaktovala s Romanem Holým, se kterým jsem natočila album v roce 1996,“ vysvětluje.

Muzikál Jekyll a Hyde je pro ni už minulostí. Ovšem smutnou, neboť jí věnovala tři měsíce intenzivní práce a jako Lucy se předvedla jenom jednou. Po prvním představení se totiž dozvěděla, že nebude hrát premiéru a s produkcí se rozešla. „Je to otázka vývoje. Dospěla jsem k rozhodnutí nedělat kompromisy. Měla jsem možnost volby, tak jsem řekla ne. Deset let jsem hrála v muzikálech první obsazení a všechny premiéry a v životě by mě nenapadlo, že se mi tohle může stát. Přišlo mi to nefér.“