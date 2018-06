Leona Machálková zazpívá v Brutální Nikitě

"Odjakživa jsem fanynkou skupiny UNO nejen proto, že mě tito profíci laskavě vzali mezi sebe při spolupráci v muzikálu West Side Story. Ještě dřív jsem jim byla užitečná jako hlas při představeních Nikita. Byla to skvělá show a jestliže teď můžu být opět u toho, není co řešit: jsem tady. Budu zpívat a hrát a nebála bych se ani tancovat, uvidíme, co si Richard Hes vymyslí. Když už jsem na to ale kývla, bránit se nebudu ničemu," říká Machálková.

Spolu s ní do velkolepé muzikálové show s novou scénografií a nákladnými kostýmy, která je dílem režiséra a choreografa Richarda Hese, jenž tímto ohlašuje návrat skupiny UNO, a skladatele Ondřeje Soukupa, nastupuje ještě Daniel Hůlka. Druhé představení nazvané Šachmat je určeno pro Daniela Hůlku, Jiřího Zonygu, Lucii Šoralovou a operní zpěváky Bedřicha Levého, Marii Fajtovou a Danielu Baňasovou. Hrát se bude v Divadle Hybernia 16. a 17. června.

Machálková má momentálně hodně nabitý program. Kromě účinkování v muzikálech připravuje Best of toho nej, co dosud natočila a vydala a chystá s Romanem Holým také novinkové album, které by mělo vyjít na podzim. Těší se i na koncertování s Karlem Gottem. O prázdninách ji čeká několik festivalů a koncertů a chalupaření. Léto bude výjimečné také pro jejího syna Artura, bude totiž poslední školkové. Po něm už půjde poprvé do školy. "Snažím se ho motivovat, a tak se zatím na pravidelnou školní docházku moc těší. Uvidíme, jak mu to dlouho vydrží," říká s úsměvem půvabná zpěvačka. Období od poloviny června do poloviny srpna má vůbec nejraději, má v podstatě volno a může se na všechno lépe koncentrovat. To platí také o představení Brutální Nikita.

Thriller Nikita a love story Šachmat napsal Ondřej Soukup před dvaceti lety. Nyní se Hes a Soukup rozhodli využít potenciálu těchto dnes již kultovních představení a dát jim nový rozměr. Hlavní postavy v muzikálovém thrilleru Nikita na námět filmu Brutální Nikita budou hrát a živě zpívat, tanečních rolí se ujme mladá generace tanečníků vybraných jako základ pro nový taneční soubor UNO. Druhá část představení byla pojmenována taneční oratorium Šachmat a nejlépe vystihuje koncepci moderního baletu a živě zpívaných pěveckých partů.