Leona Machálková: Svatba s Bořkem Šípkem bude

"Bořek je rozvedený již delší dobu. Pro mě je to úleva a myslím, že svatba bude, ale zatím ji neplánujeme," prozradila iDNES.cz Leona Machálková. Bořek Šípek sdílí stejný názor. "Já nikdy nic neplánuju, vždycky čekám, co bude zítra, a plány jsem nikdy neměl," říká známý architekt. Ten před pár dny znovu otevřel svoji zrekonstruovanou thajskou restauraci Arzenal a rozšířenou prodejní galerii.

"Vedle se uvolnil obchod a nám se to hodilo, protože jsme tu měli stísněnou restauraci s galerií dohromady. Teď jsme mohli galerii přesunout vedle a restauraci posunout víc dopředu. Navíc když se člověk může stát svým vlastním sousedem, tak je to příjemný," vysvětloval Bořek Šípek důvody rozšíření podniku.

"Vaření bylo vždycky mým koníčkem, a když jsem to tu otvíral, což je deset let, tak tenkrát v Praze žádná thajská restaurace nebyla. Já mám to jídlo hrozně rád, takže jsem si ji otevřel pro sebe," dodal Šípek.

Galerie, kam chodí nakupovat převážně cizinci a sběratelé Šípkových uměleckých kousků, samozřejmě architektovi zabírá spoustu času navíc. Jeho partnerka je však zvyklá a nestěžuje si. "Obnáší to to, že není vůbec doma. Ale Arturek už si za svůj krátký život zvyknul, že je tatínek často pryč, ale zase na druhou stranu si sám najde čas, kdy se dítěti věnuje úplně maximálně," říká Machálková.

Šťastná rodina si nedávno užila společné chvíle na dovolené v Thajsku. "Měli jsme společnou dovolenou, před třemi týdny jsme si užili u moře," prozradila Leona Machálková, jejíž partner je velkým milovníkem této exotické země.

"To není náhoda, že jsem si vybral Thajsko, protože je to velmi příjemná země, charakter místních lidí je příjemný, navíc je to jedna z mála stoprocentně buddhistických zemí a ten vliv je prostě něco, co mě fascinuje," uzavírá Šípek.