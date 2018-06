Leona Machálková stráví Vánoce s expřítelem Bořkem Šípkem

"Vánoce strávíme společně doma. Mám jen co dělat, abych je stihla nachystat," říká Machálková. Je krize mezi partnery zažehnána? Podařilo se páru najít nedávno ztracený vztah a vše vrátit zpátky? Na to už zpěvačka nedává odpověď. Pomocnou ruku by ale doma potřebovala. Zvlášť teď, kdy Artur bere antibiotika a ona se pere už třetí týden s chřipkou.

"Arturek nebývá nemocný, antibiotika bere výjimečně. Mně je nasadil lékař také, první balení mi ale nezabralo, takže se léčba protáhla. Neměla jsem teploty ani bolesti kloubů a svalů tak typické pro chřipku, postihl mě zánět hrtanu, což je pro zpěvačku ta horší varianta. Bohužel se mi to vrací. Dnes už se mi sice zpívá dobře, ale cítím se vyčerpaná, člověka to zkrátka unaví," líčí zpěvačka.

Nabitý diář před koncem roku vyžaduje její plné nasazení. Na programu má spoustu koncertů, charitativních i vánočních. Těší se na pražské Vánoce v Opeře, na několik posledních vystoupení v muzikálu Dracula i na oprašovačky Angeliky. Poslední koncert odzpívá 22. prosince s Karlem Gottem v Bratislavě. Potom už bude moci odpočívat a věnovat se synovi.

Silvestra si užije na horách v Krkonoších, o Šípkově přítomnosti už tady ovšem nemluví. "Jezdíváme na hory sami, s Arturkem si vystačíme. Teď asi pojedeme s dědou a kamarádkami. Artur lyžuje od tří let a už je zdatný lyžař. Začínal ve školičce, ale pak jsem mu dopřála privátní výuku, bylo to efektivnější a výsledky byly znát rychleji. Je to šikovný kluk, na co sáhne a co má rád, to mu jde. Letos mu chci pořídit chránič na páteř, několikrát se stalo, že ho dojel lyžař, nebo ho srazil snowboardista. Kromě toho miluje skokánky a různé myšky do lesa, tak ať je v co největším bezpečí. Helmu nosí samozřejmě už dávno," líčí zpěvačka.

Sama bude mít zbrusu nové zimní oblečení, které si pořídila krátce po přehlídce zimní kolekce, na níž šla za modelku a tak mohla nejlépe otestovat elegantní design, funkčnost i precizní střih všech modelů. Jen litovala, že v obchodě v centru Prahy neměli také něco pro kluky. Že si vyzkoušela roli modelky, litovat nikdy nebude.

"Modeling není a nebude moje profese, neumím jako modelky chodit a vlastní mi nejsou ani ty naučené úsměvy. Jednu výhodu tohle povolání ale má - nemusím si pamatovat žádný text," uzavírá s úsměvem zpěvačka.