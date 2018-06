Leona Machálková srazila divočáka

Zatímco oba čekali na policii, zjišťovali škody způsobené nárazem. Z vozu opadaly především plastové kusy, jako nárazník a podobně. Zničeno bylo také levé přední světlo.Mezitím na místo nehody dojel i jedenapadesátiletý zpěvák Jiří Korn, který chvíli před tím s Leonou Machálkovou vystupoval na zámku Zahrádky u České Lípy. Pomohl auto částečně opravit, aby s ním mohl Holzer dojet do Prahy, a naložil Leonu do svého vozu, protože zpěvačka měla ještě týž večer účinkovat na další akci s Karlem Černochem. Kanec, který nehodu zavinil, utekl patrně do lesa.Leoně se den předtím zdál sen, kde figuroval tragický konec hned několika divočáků. "Šla jsem temným, tajemným lesem," popsala Korzu Machálková svůj jasnovidecký sen, "rostly tam obrovské houby a na mne padla úzkost, protože jsem věděla, že jsem zabloudila někam, kam nemám chodit.Najednou něco utíkalo proti mně, skočila jsem na záda chlapovi, který tam byl se mnou, a on říkal, že to byl jenom vlk. Vyšli jsme na stráň a pod námi se rozkládalo jezero. Podél něj byla naskládaná řada necek. Bylo mi řečeno, že to je kvůli honu na kance. Pak připlula loď plná kanců, ti vyskákali do vody, za nimi se vrhli obrovští boxeři, doplavali nebohé divočáky a začali je likvidovat. Bylo to tak brutální, že jsem se nemohla ani dívat," dodala Machálková.