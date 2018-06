Známou zpěvačkou jsem se stala až po osmi letech, míní Machálková

"Ne všechno se dařilo hned. Ale my jsme všichni byli asi trošku trpělivější. Takže jsem tomu nepřikládala ani velkou váhu, že člověk hned nebyl hvězda. Než jsem se stala známou zpěvačkou, trvalo to nějakých sedm osm let," řekla iDNES.cz Leona Machálková.

Krušné začátky měla také její kolegyně Monika Absolonová, která to, že se jí sen být zpěvačkou splnil, považuje za malý zázrak.

"Já jsem nebyla ten typ, že by si ze mě někdo sedl na zadek. Já jsem měla všechno vždycky vydřené. Ale jsem ráda za tu mou trpělivost, že nějaké příležitosti přišly," prohlásila Absolonová.

Sen být zpěvačkou měla také Marcela Holanová, a to i přesto, že se jí doma všichni smáli. Šla si ale tvrdě za tím a maminka ji pak vzala k hudebnímu profesorovi Přemyslu Kočímu.

"Ten si mě poslechl a řekl: Ona má talent, ale musí se hodně učit, protože ten hlas se musí školit. To moji maminku nakoplo a řekla: Fajn, když to říká takový odborník, ale budeš muset má drahá dřít. A výsledek je tady," prozradila Marcela Holanová.

Zpěvák David Deyl zase zavzpomínal, že když viděl film Top Gun, chtěl být letec a později pokukoval také po medicíně. "Ale zvítězila hudba, protože mě to naplňuje a dělám to, co miluji a s čím jsem se narodil," tvrdí původně učitel tělocviku.

Monika Absolonová, Magda Malá a Leona Machálková se šekem pro Nadační fond Magdy Malé

"Já si pamatuji, že když mi byly tři roky, pořád jsem otravovala maminku a tatínka, že chci zpívat. Oni byli vždycky rádi, když jsem pak usnula," řekla zpěvačka Magda Malá.

Ta spolu s kolegy zpívala na charitativním koncertě Srdeční záležitosti. Výtěžek z akce ve výši 129 tisíc korun putoval pro její Nadační fond, který pomáhá opuštěným matkám v nouzi.