Muž v podobě srdcového esa se ještě nenašel, přiznala Machálková

Mnohé překvapilo, že jste nakonec po úžasných tanečních výkonech minulý týden vypadla ze StarDance. Mrzí vás to?

Pro mě byla výhra už jen ta příležitost účastnit se tak krásné soutěže, jako byla tato. Je pravda, že to byla obrovská dřina, přesto jsem měla z tance velkou radost. Já jsem totiž zvyklá tvrdě pracovat. Navíc Michal Necpál byl pro mě úžasný taneční partner, učitel a choreograf. Jediné smutné je, že už nemůžeme více ukázat. Ale o tom ta soutěž je, každý týden někdo musí vypadnout, aby zbyl jen jeden vítěz. My si určitě s Michalem ještě někde zatancujeme.

Na druhou stranu budete mít alespoň více času na muzikál Romeo a Julie, který měl nedávno premiéru. Také jste se po dvaceti letech vrátila do Draculy. Stále vás muzikály baví?

Baví. Jsem vděčná za to, že do divadla Semafor, kde jsem nastudovala šest představení, jednoho dne přišel Richard Hes a Ondřej Soukup a nabídli mi roli Anity ve West Side Story, což byl můj první muzikál. Měla jsem velké štěstí na to, že jsem se vždy dostala do muzikálů, které byly úspěšné a hrály se dlouho nebo se po letech obnovily. Romeo a Julie je pro mě dvanáctý muzikál. Co se týče Draculy, tak ten se z původního Kongresového centra přestěhoval do Hudebního divadla Karlín. Toto dílo Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese obletělo svět a já jsem velmi šťastná, že jsem se mohla opět do něj vrátit.

Muzikál je velmi náročný i fyzicky. Přesto, jak o sebe ještě pečujete?

Je pravda, že muzikál je velmi náročný, přesto vím, že bych si ráda více užila času jen pro sebe. Ale nerada bych se rouhala, za práci jsem velmi vděčná. Péče o zevnějšek je však důležitá. Pokud mám čas, cvičím, běhám, jezdím na kole. Cítím, že čím jsem starší, tím je těžší udržet se v kondici. Je pro mě důležité se i správně stravovat. Miluji procházky na chalupě v Lužických horách, ale i v Praze, jelikož máme v blízkosti domu krásnou přírodu.

Zmínila jste jídlo. Co ráda jíte?

Žádný speciální jídelníček opravdu nemám, ale snažím se jíst zdravě. Když jsem ještě měla náročné tréninky, vzhledem k většímu výdeji energie jsem víc myslela na svačiny. Měla jsem logicky větší hlad a chuť k jídlu. Oběd volím lehčí a o to víc se najím večer. Racionálně si také hlídám, aby tělo dostalo i hodně vitamínů a minerálů, jinak nic zvláštního. Rozhodně nejsem vegetariánka. Maso i uzeniny všeobecně doma jíme, ale domnívám se, že v rozumné míře. Pokud už kupuji maso či šunku, tak v co nejvyšší kvalitě. Ctím zásadu, že raději méně, ale tu nejlepší.

Bylo těžké domluvit se s vaším bývalým partnerem, architektem Bořkem Šípkem na výchově Artura?

Oba jsme byli vždy rozumní a šlo nám vždy především o syna. Artík žije hlavně se mnou, ale s tátou je v kontaktu kdykoli to jde. Nikdy bych nedokázala před synem hanit otce. I když jsme se s Bořkem rozešli, přesto se máme rádi. Návrat k sobě však neplánujeme. Vše je tak, jak má být.

Leona Machálková, Artur Šípek a Bořek Šípek

Váš expartner prožívá teď náročné období, bojuje s rakovinou. Jak to snášíte vy?

Těžko se mi o tom mluví, ale Bořek je neuvěřitelný bojovník. Všichni věříme a díváme se do budoucnosti s optimismem. Léčba probíhá v Madridu, přesto stále pracuje a tvoří. Obdivuji ho, je to úžasný muž.

Mluvíte o panu Šípkovi jen v superlativech, ale co zmínka o nějakém novém muži, který by naplnil vaše srdce?

Žiji sama a nikterak se tím netajím. Není to záměr, prozatím se žádný muž v podobě srdcového esa nenašel.