Leona Machálková chystá svůj poslední koncert

"Když zpívám, tak nekope. Zkrátka už od začátku má perfektní disciplínu," smála se Leona. "Pro mne je nejhorší chůze do schodů, ale když zpívám, tak se břicho vždycky nějak zpevní a děťátko je potichu. A potom zase ožije, hlavně v noci, a dává o sobě vědět. Ale je fakt, že při zpívání je mi dobře. Já bych nic nelámala přes koleno. Kdyby to nešlo, tak bych řekla, že je mi líto, ale musíme koncert zrušit."Naštěstí tato eventualita nenastala, a tak se fanoušci Leony Machálkové můžou na zpívající maminku a její klidné miminko těšit 31. října v pražské Lucerně. Spolu s ní budou jako hosté vystupovat i Bohuš Matuš, Daniel Hůlka a jako překvapení kontroverzní skupina Jablkoň."Všechno jsem konzultovala s lékaři. I hladinu zvuku," prozradila tiskové agentuře Korzo Leona. "Dávám si pozor, abych nedělala nějakou blbost, které bych potom litovala, protože děťátko je samozřejmě nejdůležitější. Absolutně s lékaři nediskutuji. Ale bylo mi řečeno: ´Co jste dělala doposud, je v pohodě, protože jste na to zvyklá a dítě to přijímá automaticky a přirozeně. Naopak, kdybyste teď zažívala něco, na co jste dříve nebyla zvyklá, tak by to možná bylo špatné i pro dítě.´ A jelikož mně je fajn, dobře se mi zpívá a je to přiměřeně nahlas, jsme oba, děťátko i já, v pohodě."Jediné, co si posluchači koncertu neužijí, jsou Leoniny taneční kreace. "Repertoárově jsem program udělala velice náročný, ale už opravdu nemohu tancovat. Jednak by to nesplnilo estetická kritéria - a vyvolávat smích, to není mým přáním," zhodnotila situaci Machálková. "Ale tancuje za mnou osm tanečníků z UNO Dancers, takže si oko diváka užije až až. Já je i sebe potěším zpěvem. Pravda, už mám méně dechu. Ale dokážu si s tím poradit, posluchač nic nepozná. Zkrátka zpívám více technicky."Další, ale rozsahem menší koncert čeká Leonu 10. listopadu na Žofíně. "Jde o koncert posádkové hudby a budou tam zpívat i Bára Basiková a Leo Mário Vodička. Každému z nás je přisouzena půlhodinka," sdělila Korzu Leona Machálková.A následně 15. listopadu jí vychází nová deska - výběr z celé její desetileté pěvecké kariéry. Tentokrát půjde o snímky, o kterých málokdo ví, že byly vůbec kdy natočeny.