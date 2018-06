Machálková vyráží ve vedrech naostro, mixu zlata a stříbra se nebojí

"Potkáváme se ve chvíli, kdy je venku pěkné horko, takže jsem si vzala úplně něco jiného, než jsem původně chtěla. Moc toho na sobě nemám. Řekla bych, že je to, alespoň podle mě, slušivý model ve smyslu bude mi dobře a budu mít klid. Mám na sobě vzdušné šaty, které dýchají. Boty jsou italské, k tomu jsem sladila kabelku, kterou jsem dostala od své kamarádky z Thajska," popsala zpěvačka Leona Machálková. Jelikož zavítala na tiskovou konferenci k muzikálu Mamma Mia!, v němž bude hrát a zpívat, chtěla využít služeb vizážistů. Nakonec se však musela spolehnout na vlastní kosmetiku.

"Vlasy i make-up jsem si dělala sama, protože nikdo z mých vizážistů nemohl. Všichni byli zaneprázdnění. Mé zvětšovací zrcadlo v koupelně na denním světle mi napovědělo, kdo je na světě nejkrásnější. No, moc toho vlastně neřeklo, ale protože se často musím malovat sama, tak jsem se o sebe postarala i tentokrát," přiznala.

Podle zpěvačky už vládne trend, kdy není vůbec na škodu míchat zlaté doplňky se stříbrnými, což sama doložila jedním konkrétním příkladem. "Z doplňků bych zmínila zlatý řetízek, pacičku z Tunisu, která ženám přináší štěstí a dodává jim energii a sílu, aby byly správné ochránkyně krbu. A jelikož se už dneska neřeší, jestli stříbro, nebo zlato, tak hodinky mám stříbrné a prsten s diamantem zlatý."

Machálková dodala, že za módu utrácí průběžně. Velmi často si nechává šít vlastní šaty a stejně tak se příležitostně radí s odborníky, co si ve skříni ponechat a co raději úplně vyřadit. V showbyznysu přece jen platí, že by se jednotlivé modely neměly často opakovat.

"Svým způsobem se ode mě očekává, že budu šatník obměňovat. Spoustu oblečení potřebuju na jeviště, takže si hodně věcí nechávám šít. V poslední době ráda spolupracuji s Klárou Nademlýnskou. Její móda se mi moc líbí a její šestatřicítka je jak dělaná na mou postavu. A pak mám stylistku Kláru Klempířovou, která občas přijde ke mně do bytu, podívá se do šatníku, řekne co vyhodit, co naopak dokoupit a jednou za čas udělá takovou revizi," uzavřela Leona Machálková.

