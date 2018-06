Leona Černá: Jsem třetí a to je pro mě výhra!

ODPOVĚDI LEONY NAJDETE ZDE

* Rodiče si ten osudný večer protrpěli doma u televize a maminka prý plakala víc než vy...

Naši na pondělky nikdy nejezdili, nechtěla jsem je vystavovat těmhle nervům. Maminka je z toho smutná víc než já sama. Slyšela jsem ji v telefonu pofňukávat, tak jsem se ji snažila uchlácholit. Jak mi občas říkala, abych se připravila, že bych mohla jít, tak to tentokrát nečekala. Je taky zpěvačka, takže posuzuje různé technické věci a tipovala na vyřazení někoho jiného. Na mém vypadnutí mě štve jedině to, že je z něj smutná právě ona. Sama jsem naprosto v pohodě.

* Víte, že na vaše vyřazení vsadili dva sázkaři dvacet tisíc korun?

Divím se, že nevsadili dřív. Já bych na sebe vsadila, když vypadla Bára Zemanová.

* Ale určitě ne tolik peněz, nejste prý rozhazovačná.

Nikdy jsme neměli moc peněz, takže na korunu si dám pozor.

* Každá ženská umí rozhazovat peníze, neříkejte, že vy ne.

Oblečení si určitě ráda kupuju, mám ho plné skříně, ale mám také různé limity. Třeba rifle nekoupím dražší než za tisícovku, patnáct set. Nepřeháním to, nemusím mít nic nóbl.

* Pracovala jste jako vlakový doprovod, nebála jste se někdy?

Jednou jsem strach měla. V Německu byl zrovna Svátek mužů a parta kluků ho divoce slavila. Až se na ně musela zavolat policie.

* Uměla byste se bránit, kdyby bylo třeba?

Asi ne. Žádné bojové umění neovládám. Jenom tak vypadám a s tím pracuju. (smích)

* Vypadáte daleko lépe než na začátku soutěže, určitě jste zhubla.

Asi jsem zhubla, to jo, ale také mám dnes rýmu. Každý mě bude líbat a roznesu tu chřipku. Chytla jsem to zrovna na svoje poslední kolo.

* Co říkáte na další úspěch první české superstar Anety Langerové v Českém Slavíkovi?

Poslední dobou mě příliš neoslovuje to, co dělá. Ale kdo by to měl být jiný z české scény?

* Chtěla byste jednou v této soutěži také bodovat?

Samozřejmě, je to ohodnocení toho, co člověk dělá. Chci zpívat, ale nejdřív musím makat, pak se uvidí. Teď se vrátím do školy a uvidím, jaké jsou podmínky, jak to všechno bude fungovat, když jsem tak dlouho chyběla. Taky nevím, co mě čeká díky účasti v SuperStar, co mi kdo nabídne. Moc ráda bych se věnovala muzikálům, po takové nabídce toužím. A potom chci samozřejmě zpívat pro lidi. Všechno je ve hvězdách, uvidíme.

* V Praze sice studujete, ale bydlíte na venkově, není to handicap pro začínající nadějnou zpěvačku?

Určitě. Když jsem vypadla loni z druhé šance v SuperStar, tak jsem pár nabídek dostala. O všechno jsem ale přišla bydlením na vesnici, nedalo se dojíždět. Šla jsem studovat už s tím, že cesta ke zpívání bude delší a že si ji chci projet. Teď se mi zase nějak zkrátila, tak uvidíme. V Praze chci být určitě.

* Co velkoměsto mladému člověku z venkova přináší, může ho zkazit?

Myslím, že jsem ve věku, kdy vím, co chci. A moje neřesti? Určitě jsem někdy pila, jednou jsem ochutnala cigaretu a proti drogám jsem zaujatá. Nikdy bych je nevyzkoušela, přestože mám heslo: Nikdy neříkej nikdy.

* Máte lásku, Leono?

Během SuperStar jsem se rozešla s přítelem. Měli jsme trochu problémy už předtím, pak jsme se neviděli, bylo tady strašně shonu. Plno lidí mě začalo znát a vadilo to. Ale jsem teď ráda, že jsem sama, protože jsem hodně dominantní a ráda si dělám, co chci, což tomu všemu bude teď prospívat.