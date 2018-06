Uvažuji o zpívání v Londýně na ulici, říká zpěvačka Lenny

Dcera Lenky Filipové, která používá umělecké jméno Lenny, je v Česku uznávaná kritiky a chystá tu vydání dalšího alba. V Londýně, kde studuje tvorbu písní, ale ještě nevystupovala. Uvažuje, že by to zkusila nejdřív na ulici, to chce ovšem odvahu a také licenci.