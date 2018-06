Lenny Kravitz si chce dokreslit větší přirození

V každém případě si to Lenny alespoň sám myslí. Není se proto čemu divit, že si osobně dohlédl také na svoji kreslenou podobu, kterou ho hodlají obdarovat hollywoodští producenti k čtyřicátým narozeninám.



Filmový ilustrátoři chystají soulovému rockerovi pětadvacetiminutový speciální průřez jeho dosavadní kariérou. "Pro kreslenou podobu jsme se rozhodli hlavně kvůli tomu, aby to mělo trochu nadsázky a vtipu. Nechtěli jsme vytvořit obyčejný sestřih již publikovaných záběrů. Vše se tedy nejprve sestříhalo a teď se to pěkně překresluje. Bude to taková kombinace Simpsonů a South Parku," řekl vedoucí projektu.



To ovšem ještě zřejmě netušil, s čím za ním Kravitz zanedlouho přijde. Hned po prezentaci prvních kreseb se totiž muzikant začal rozčilovat nad tím, že jeho kreslená podoba má příliš malé mužství a na obličeji se jí rýsují hluboké vrásky.



"Jsou to dvě věci, u kterých vyžaduji opravdu dokonalou ilustraci. V tomhle případě končí všechna legrace a nadsázka. Buď bude vypadat kreslený Lenny stejně jako já se vším všudy, nebo se od projektu budu oficiálně distancovat," dodal zpěvák nasupeně.







Fotografie z bookletu alba Lenny, (c) 2001.