Lenka Vlasáková s přítelem Janem Dolanským bojuje za hezčí školy

První viditelný počin už mají za sebou, před pár dny otevřeli školní třídu snů. "Sama si pamatuji na několik traumatických zážitků, například když jsem musela chodit dokola se svačinou po nevlídné chodbě. Fandím proto všem školám, kterým nejde jen o to děti naučit, ale přemýšlejí také o tom, jak to udělat, aby to pro děti bylo co nejméně z donucení. Zkrátka aby do školy chodily rády a těšily se do ní," říká Vlasáková.

Její partner Jan Dolanský souhlasí. "Já chodil v osmičce do typické sídlištní školy, ta rozhodně nebyla vzorem zvlášť podnětného prostředí. Proto si myslím, že kampaň za lepší školy má rozhodně smysl."

Klára Doležalová dala k dobru, že když byla s dcerou u zápisu, překvapilo jí, že to ve škole vypadalo stejně, jako když do ní chodila sama. "Bylo mi z toho trochu smutno," přiznává moderátorka.

Finančních prostředků je v českém školství tradičně nedostatek. Kampaň za lepší školy, která odstartovala za účasti svých patronů, tedy rozhodně není od věci. Školy se mohou zapojit do projektu Péčí o svůj domov pomáhejte dětem a získat 10 x 500 000 korun na nákup vybavení dle vlastního výběru či stavební úpravy.