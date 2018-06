Lenka Vlasáková: Kvůli dětem jsem hodně věcí odmítala. To je už pryč

Týdeník TÉMA Vychází ve čtvrtek Jak dramatický byl její rozvod s výtvarníkem Egonem Tobiášem? A jakou výuku zařídila pro své děti? Více se dočtete ve čtvrtečním vydání týdeníku Téma.

Už 21. ledna bude mít premiéru film Lída Baarová, v němž se po dlouhé době objevíte v záporné roli, hrajete Goebbelsovu ženu Magdu. Tušíte, jaká byla?

Od určité doby byla velmi zfanatizovaná, typ člověka, který propadne ideálu a nevidí okolní svět, vidí jen jedinou cestu, což potom potvrdila její sebevražda na konci války. Nesporně byla také velmi inteligentní, vzdělaná, měla zvláštní osud nemanželského dítěte služky, kterého se ale bohatý otec nezřekl, naopak jí dopřál velmi dobré vychování. Paradox je, že skoro po celé její dospívání ji vychovával bohatý židovský obchodník a ona se pak přiklonila k nacismu. Evidentně byla zamilovaná do Hitlera a Goebbels byl pro ni vlastně jen prostředníkem, jak se svému idolu přiblížit.

Dá se něco takového láskou omluvit? Lze pro to najít pochopení?

O tom je celý příběh Lídy Baarové. To je ta otázka, jestli, když se do někoho zamilujeme, můžeme zapomenout na činy toho člověka.

Premiéru by měl brzy mít také film Nikdy nejsme sami, kde jste se patnáct let od natočení Paralelních světů opět setkala s režisérem Petrem Václavem a kolegou Karlem Rodenem. Jaké to bylo setkání?

Výborné, oběma nám s Karlem přibyly děti, takže pro mě jako by trošku zlidštěl, hodně se mu změnil život a vnímání. Navíc má taky Sofii, což mě potěšilo. Natáčení s Petrem Václavem je divoká jízda, jsem strašně zvědavá, co z toho vzniklo, protože scénář byl hodně drsný. Může se z něj vyklubat vesnické sociální drama, anebo taky vyhraněná komedie. Pro Petra Václava je typické, že příběh dotvoří až ve střižně. A do třetice bych nerada zapomněla na film Jak se zbavit nevěsty, což je komedie Tomáše Svobody, se kterým jsem točila i jeho debut Hodinový manžel.

Působíte tak, že vás vaše čtyři děti absolutně neomezují.

Ale samozřejmě, že jsem spoustu věcí kvůli dětem odmítla nebo nedělala, protože jsem zrovna byla těhotná nebo těsně po porodu a nechtělo se mi pracovat. Ale to už je pryč.

Jakou roli má doma váš muž?

On je Vodnář, ten, co chrlí nápady, zatímco já jsem ten Býk, který ho uzemňuje a říká mu, jak to bude prakticky. Upomínám ho, jestli volal, zařídil, co měl, protože Honzík většinou nemá potřebu dotáhnout věci do konce, už totiž mívá zase další inspiraci.

Máte nějaký profesní sen?

Ne, mám lidský, a ten si nechám pro sebe. Taky mám nějaké duchovní sny, ale profesní ne. Herectví mě velmi baví, ale zároveň si uvědomuju, že je kolem mě spousta důležitějších věcí, kterými se má člověk hlouběji zabývat. Mám to štěstí, že mě práce naplňuje, zároveň živí, to považuju za velký dar. Tohle bych třeba přála svým dětem, aby se jim to taky povedlo, aby si našli povolání, které bude splňovat několik těchto faktorů.