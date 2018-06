Lenka Vlasáková: O děti mám strach, ale nic nenadělám

Vyžíváte se v módních trendech, nebo si spíše vybíráte, co vám sedne?

Jsem spíše žena, která má ráda svůj styl. Nenosím rozhodně trendy, nerada jdu s davem. Mám ráda oblečení, které je tvořeno z unikátních materiálů, jako je hedvábí, kašmír či italský mohér, a pokud možno co nejpřirozenější a jednoduché barvy. Teď se cítím výborně v červené. Přesně v tomto odstínu mám zimní kabát, který mám už asi tři roky. I včera jsem měla červené šaty a zjistila jsem, že to asi teď bude má barva. Dává mi sílu.

Jaký je váš nejoblíbenější kousek ze šatníku?

Šaty. Mám jich opravdu hodně. U u mě ve skříni však najdete i normální černé džíny, bílé nebo černé tričko. Ale šaty mám nejradši a sukně také. Já jsem taková spíš holčičí.

Jak to máte s dětmi. Chodí s vámi nakupovat?

Děti se mnou nakupují rády. Myslím, že jsou šťastné, že potom něco dostanou. Je jim vlastně docela jedno, jestli jsou to úžasné tepláky (Maxmilián teď třeba potřebuje tepláky, protože pořád skáče parkour), svetr nebo boty. A ten nejmenší samozřejmě potřebuje hračky, oblečení ho nezajímá. Já mám nejradši knihkupectví.

Zmiňovala jste, že syn dělá parkour. Jezdí na koni?

To není ten parkur, který se skáče na koních. Koně a jízdu na nich má ráda má prostřední dcera. Samozřejmě se o ni bojím, protože už z koně spadla a skončila s otřesem mozku v nemocnici. To vám ale každý koňák řekne, že to tak musí být. Vy to víte a jen čekáte, kdy to přijde a po jakém tréninku vám zavolají z nemocnice. Syn skáče street parkour, to jsou ti kluci, co jdou po ulici a najednou někam vyběhnou a skočí přemet. Je to o nervy. Třeba předevčírem si málem překousl jazyk. Bojím se o něj, ale co můžu dělat? Nic.

Jan Dolanský a Lenka Vlasáková s dětmi (2013)

Neplánují děti hereckou kariéru?

Amálce je čtrnáct a Maxovi jedenáct, takže je ještě čas, aby si vymysleli, co budou v životě dělat. Sofii je dvacet, to je pravda, ale ta neměla nikdy potřebu hrát. Ona je výtvarník a myslím, že ví, jaká je její cesta. Studuje ilustraci na UMPRUM v prvním ročníku, takže asi bude malovat, ale uvidíme.

Můžeme se letos na vás těšit opět na Letních shakespearovských slavnostech?

Určitě. Budeme hrát Hamleta. Jarda Plesl bude Hamlet, ještě tam hraje Hynek Čermák, já nebo Verunka Kubařová. Bude to moc příjemná společnost.

Jak skloubíte prázdniny s prací?

Hrát na Hradě je trochu o rozhodnutí, ale já se strašně těším. O prázdniny přijdou spíš děti, protože já se nebudu moct tolik hnout z Prahy. Nějaké volno ale mám, tak budeme jezdit na chalupu, kterou máme naštěstí blízko u Prahy.