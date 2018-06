Lenka Vaňková přijímá sázky na dceru

Před čtrnácti dny si ale přišel vsadit neznámý mladík. "Řekl: Tisícovku na to, že Vaňková vypadne. Při těch slovech mi zatrnulo, ale zachovala jsem se jako profesionálka," popisuje zážitek maminka Šárky.

"Zvýšil se počet lidí, kteří sázejí na toho, kdo soutěž v příštím kole opustí," říká Lenka Vaňková.

Šárčina naděje na vítězství je však podle bookmakerů malá, momentálně je kurz deset ku jedné. "Sázky se pohybují dva ku jedné na to, že v tomto kole vypadne. Podobně je na tom další finalista Tomáš Savka," dodává Lenka Vaňková, která sleduje i kurzy ostatních sázkových kanceláří.

Naopak nejvíce šancí prý odborníci na sázky dávají Anetě Langerové a Sámeru Issovi, kteří by o finále neměli přijít. "Vývoj kurzů se pohybuje i podle toho, co k jednotlivým vystoupením říká porota," říká Lenka Vaňková.

Issovi vyráží v plném počtu

Postup svého syna sleduje se stejným napětím a emocemi také další severočeška Miroslava Issová, maminka Sámera: "To víte, že to prožíváme. A jak!" říká nadšeně. První kola sledovala jen v televizi, na Brumlovce už teď ale chybět nemůže. "Postup do desítky jsem si obrečela doma, teď z Děčína vyrážíme každou neděli v plném počtu," líčí rodinný program posledních několika nedělí.

"Denně k nám přijde šedesát až osmdesát dopisů od fanynek Sámera, v poště se ale několikrát týdně objeví i dopis přímo pro mne. Většinou mi píšou maminy, jako jsem já, a přejí, ať Sámer vyhraje," chlubí se. Závist se v reakcích lidí zatím prý neobjevila.