VIDEO: Zoufalství už do sebe nepustím, říká Termerová o boji s rakovinou

Rakovinu prsu Lence Termerové diagnostikovali přesně před třemi lety, shodou okolností na čarodějnice. V důsledku tvrdé léčby se tehdy herečka téměř stáhla z veřejného života a vynaložila veškeré síly na boj se zákeřnou nemocí.

"Musím to zaklepat, ale teď to budou tři roky, co jsem se svou diagnózu dozvěděla po telefonu, a dva roky od doby, co mám všechny testy v pořádku. Člověk nikdy neví, co může být, ale věřím, že tahle etapa je za mnou," říká Termerová.

Akt Lenky Termerové, který vznikl v rámci divadelní hry Holky z kalendáře.

Z chvil, kdy jí nebylo vůbec dobře, si ale odnáší zásadní ponaučení - už nikdy nedopustí, aby nemoc byla silnější než ona sama. "Věděla jsem, že každá nemoc je nějaké upozornění, že se člověk vychýlil z rovnováhy. Uvědomila jsem si, že jsem se ve všem nezachovala dobře, tudíž už nedopustím, aby zoufalství do mě došlo tak, abych z toho onemocněla," doplňuje.

V době léčby se herečka na pódiích objevovala jen výjimečně, především proto, aby s hereckou branží držela krok. Nyní je ale znovu plná energie a chuti do další práce. To je ostatně důvod, proč kývla na roli v Ulici, kde hraje matku Marty Seidlové, Blanku Kohákovou. S postavou se teprve sžívá.

Lenka Termerová s dcerou Marthou Issovou

"Řekla bych, že je Blanka taková popleta. Tak to na mě zatím působí. Ale nechám se překvapit scenáristy, jakým směrem tu postavou povedou," uvádí Termerová, která rovněž hraje ve dvou zajímavých divadelních představeních - v pražském ABC vystupuje ve hře Holky z kalendáře, v Rokoku zase zkouší komedii Sebevrah, jejíž premiéra je plánována na 16. červen.

Rodinné chvíle zase herečce rozjasňuje její dcera Martha, která brzy porodí svého prvního potomka. "Jsem samozřejmě spokojená, když vidím, jak je Martha šťastná. Na miminko se těší celá rodina," uzavírá optimisticky Lenka Termerová.