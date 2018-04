Lenka Nová: Nemám chuť ukazovat prsa a zadek. Prezentuji se hudbou

Cítíte se víc jako herečka nebo zpěvačka?

Já bych vlastně v souvislosti se mnou herečku vůbec nezmiňovala. Sice jsem hrála v nějakých divadelních představeních, ale spíš to byly opravdu jen takové jednotlivé vstupy a i při těch představeních jsem hlavně zpívala. Momentálně v ničem nehraji, ale nebráním se tomu. Poznala jsem vždy nové lidi, ať to bylo divadlo Husa na provázku nebo Švandovo divadlo. Jakožto sólový interpret většinu věcí táhnu sama a výlet k divadlu je vždycky velkým dobrodružstvím a baví mě to.

Od posledního alba Čtyřicítka už uběhla jistá doba.

Vyšla v roce 2016 a minulý rok jsme k tomu albu odjeli úspěšné turné. Pro letošní rok jsem připravila takovou komornější věc. Spousta lidí dnes dělá velké věci s orchestrem, ale já jsem se vydala úplně opačnou cestou a pojedu jen ve dvou. Jen já a piáno. A partnerem mi bude Petr Malásek, čehož si nesmírně vážím. Musíte se na sebe napojit a je to souhra obou aktérů. Bude to úžasné a je mi velkou ctí, že se mnou do toho šel.

Preferujete tedy spíš komornější hraní než velké koncerty?

Já mám ráda, když se to střídá. Minulý rok jsem hrála s kapelou a letos jedu toto. Ale je to něco úplně nového. Má to své kouzlo. Malý koncert je mnohem intenzivnější. Oba dva jsme tam v podstatě nazí, ale myslím si, že ty emoce tam jsou intenzivnější.

Kolik koncertů vás čeká?

Zatím máme potvrzeno dvacet čtyři koncertů. My jsme původně mysleli, že to bude jen taková jednorázovka pro letošní rok. Plánovali jsme, že odehrajeme v každém okresním městě jeden koncert, ale pro zájem pořadatelů jsme to zatím nechali otevřené. Takže je to takové trvající tour. Jsou v jednání další koncerty, dokonce už máme dva na další rok.

Neomezuje vás to v osobním životě?

To je jasné, ale je to práce. Každý má nějakou, které musí věnovat část svého života. Já se snažím to dělat tak, aby všude bylo tak akorát. Největší část mého času teď zabírá příprava, ale pak už budou samotné koncerty. Ze šňůry s Petrem bychom chtěli vydat živou nahrávku. Vyjde letos na podzim a v mezidobí jsme začali s kolegy pracovat na mé další sólové desce, která vyjde příští rok.

Mluvíte o rovnováze mezi soukromím a prací. Nemáte občas pocit, že jste hudbě věnovala víc a soukromí dáváte na druhou kolej?

Dřív tomu tak bylo, že jsem hudbě dala opravdu hodně. S přibývajícím věkem dávám důraz i na osobní život, protože pro mě to jsou hodnoty. Mé dítě vyrůstá velice rychle a já se s ním snažím trávit co nejvíce času a sledovat ho, jak se mu daří nebo nedaří. Jsem teď úplně spokojená. Mám úžasnou dceru a práce se mi daří.

Vaše dcera Kateřina je už školačka. Vidíte na ní, že by se třeba chtěla vydat také na uměleckou dráhu?

Je jí devět a má své jisté záchvaty. Každý týden je to něco jiného. Já na ní vidím, že vlohy má. Má hudební sluch, cítí rytmus, chodí na piano, Michal ji trochu učí na kytaru, ale já ji nikam necpu. Stejně tak chodí na atletiku, na street dance, který si vybrala ve škole. Doma si dělá různé výtvarné věci, na které je také šikovná.

Jediné, na čem trvám, je, aby se učila na nějaký nástroj, protože v mém případě mě u toho rodiče neudrželi. Mě to nebavilo a dnes musím říct, že mi to chybí. Myslím, že hudební nástroj patří k všeobecnému vzdělání a je fajn, když je člověk inženýr, přijde domů z práce a může si na něco zahrát. Dcera je introvert a na druhou stranu ráda exhibuje.

Zpěvačka Lenka Nová a klavírista Petr Malásek

U jakého hudebního nástroje vás rodiče neudrželi?

Já chodila rok a půl na klavír, ale potom jsem řekla, že mě to nebaví a tím to skončilo. Nedávno jsem si říkala, že bych teď možná chodila s Káťou a doplnila si vzdělání.

Co svět médií a sociálních sítí. Jste v tom zběhlá?

Mě to takhle úplně vyhovuje. Vím, že bych měla být víc aktivní na sociálních sítích, že bych měla fotit své soukromé záležitosti, ale pořád se snažím udržet si nějaký svůj život, o kterém vím jen já a moji nejbližší. Nemám chuť se dělit o mé každodenní činnosti, jak si ráno čistím zuby, jak vypadám ve spodním prádle, zezadu, zepředu, ukazovat prsa a zadek. Já se chci prezentovat hudbou. Že se někdo prezentuje takto, je jeho volba. Já to vůbec neodsuzuji, ale není to můj styl.

Texty vám psal Michal Horáček, pokračujete ve spolupráci?

Já ho oslovila i na texty pro další desku. Oslovila jsem i jiné autory, protože mám takové jedno téma, které jsem si vybrala a on říkal, že něco zkusí napsat. Takže já se spolupráci nebráním, pokud to půjde, budu moc ráda. Jsem s ním spjatá. Když jsem teď dělala playlist na koncerty s Petrem Maláskem na Ve dvou Tour, většina textů je Michalových.

Zkusila jste si někdy sama napsat nějaký vlastní text? I kdyby to bylo jen do šuplíku.

Zkoušela. Chtěla bych být trochu víc aktivní. Mám na desce Psí hodina ukolébavku. To bylo z doby, kdy jsem měla malou Káťu. To jsem nebyla schopná nic jiného, než jen ukolébavku. A vlastně na Čtyřicítce jsem dělala spíš muziku. Tady bych chtěla udělat obojí, ale uvidíme.

Když se snažíte text složit, kde čerpáte inspiraci?

Ty texty, co zatím mám, tak jeden je vyloženě milostný a druhý je spíše společenský. Sleduji politiku, přátele, rodinu. Jsou to takové jednotlivé inspirace, ale různé. Prostě inspirace životem.