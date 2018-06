Lenka Kořínková si zahraje Kazi

13:18 , aktualizováno 13:18

Lenka Holas Kořínková bude hrát Kazi v Dívčí válce Františka Ringo Čecha. Nabídku přijala bez zaváhání. Herečka, která v posledních letech proslula dietami a dělenou stravou, by se totiž ráda vrátila k divadlu. Chtěla by diváky přesvědčit, že není jen ztřeštěná prsatá blondýna z filmů 80. let, ale že dokáže ztvárnit i charakterní roli.