Lenka Hornová se bude vdávat. Po dvanácti letech ve vztahu

Křtiny pár plánoval už od narození Laury a na svatbu během jejich dvanáctiletého vztahu samozřejmě taky přišla řeč. Nikdy to ovšem nedotáhli do konce. "Libor mě požádal o ruku už několikrát a to na velmi romantických místech, třeba na gondole v Benátkách. Já jsem se ale nikdy nějak nevyjádřila a tak to vyšumělo do ztracena. Teď jsem mu řekla ano mezi regály v obchodě. Jak jsme tak šli s tím nákupním košíkem, Libor zničehonic navrhl, jestli se v den křtin naší dcery rovnou nevezmeme, když už se do Prahy sjedou všichni příbuzní a já naprosto konsternovaná řekla: Tak jo," líčí Hornová.

Sláva, v níž zabijí dvě mouchy jednou ranou, se má odehrát 3. července, den po oslavě třetích narozenin malé Laury. Zatímco křtiny jsou už zajištěné, podrobnosti svatební části dne zatím známy nejsou. "Nepřemýšlela jsem ještě nad místem konání, natož nad barvou šatů či designem prstýnků," přiznává.

Jedním z prvních, komu radostnou událost prozradila, byla její kamarádka Gábina Partyšová. Znají se už od příchodu Gábiny z Brna do Prahy a pracovaly spolu v lifestylovém pořadu Prásk. Hornová mu šéfovala, Partyšová v něm začínala jako reportérka.

"Měla jsem z toho radost. Lenku i Libora znám hrozně dlouho a už bylo na čase. Jen mě mrzí, že budeme s rodinou v tomhle termínu na Floridě, takže o to asi přijdeme. Pozvala jsem alespoň Lenku s Laurou na takovou malou předsvatební hostinu. Vím, že miluje mušle a naproti našemu pražskému bytu je dělají úžasné. Navíc je teď nabízejí o polovinu levněji, tak jsme ochutnaly od thajských přes provensálské až po mušle na víně asi všechny druhy. Děti bychom jimi ale neuctily, ty jsou zatím ještě vděčné za řízek s kaší," říká Partyšová.

Laura s Kristianem se od sebe mimochodem nemohli odtrhnout a oběd v restauraci, která je naštěstí připravena pro příchod rodičů s dětmi a nabízí kromě dětského menu zdarma obrovskou krabici s hračkami na zabavení ratolestí, takže si mámy můžou trochu popovídat, pokračoval ještě u Partyšové v bytě. "Jsou si prostě souzeni. Zasnoubili jsme je už v porodnici, kam jsme se s Laurou přišli na Kikínka podívat. Teď už jenom průběžně kontroluju finance rodiny a hlídám, aby ty miliony moc neutráceli, aby z toho ta naše holka pak taky něco měla," uzavírá se smíchem Hornová.