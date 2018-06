Lenka Filipová: Manžela neskrývám, jen máme takovou dohodu

"Je to ještě pořád první a poslední manžel. On se neschovává, jen jsme se dohodli, že nebudeme na očích. On má svoji profesi, já jsem na očích zase jinde. Naši privátní známí nás samozřejmě vídají dohromady a máme spolu i dítě," řekla zpěvačka, která zavzpomínala, jak nepřímo pomohla nastartovat kariéru Céline Dion.

"Švýcaři chtěli, abych na soutěži Eurovize reprezentovala Švýcarsko. To bylo ještě těsně před pádem komunismu. Nakonec to nedopadlo, a místo mě to zpívala Céline Dion. A tím začala její kariéra," prozradila Filipová.

Kytaristka, která hraje klasickou hudbu, ale také zpívá na koncertech, přiznala, že někdy má s klasikou problém.

"Je to nepříjemný, když sáhnu při klasice vedle. Posluchači to hodně hlídají. Nejtěžší je Bach, tam když se ztratím, tak začnu zpívat," pobavila Filipová, která za svůj největší hit považuje píseň Zamilovaná.

"Tu jsem dostala dárkem od kamaráda Francise Cabrela. Krásně ji v češtině otextoval Zdeněk Rytíř. Dlouho si všichni mysleli, že si texty píšu sama, nebo že je to žena textařka. A on to píše Zdeněk Rytíř," vysvětlila Filipová.

Radim Jančura, Lenka Filipová a Zuzana Daušová v Show Jana Krause

Do dalšího dílu Show Jana Krause přijali pozvání i podnikatel Radim Jančura a cvičitelka Zuzana Daušová s prvním vodicím koníkem pro nevidomé.