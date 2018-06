Cítím se výborně a jdu zase do toho, říká po nemoci pohublá Filipová

„Já jsem se sem hodně těšila. Po té nedobrovolné zdravotní přestávce se mi po muzice a vystupování hodně stýskalo. Myslím, že už je všechno v pořádku, cítím se výborně a jdu zase do toho,“ prohlásila s odhodlaným úsměvem trošku pohublá Lenka Filipová, která vystoupila na zámku Zahrádky na Českolipsku.

Zpěvačka v červnu na své facebookové stránce svým příznivcům vysvětlila, proč na delší dobu přestala vystupovat.



„Cítím, že vysvětlení vám dlužím, a proto bych vám chtěla říci, že šlo o vážné selhání imunity. Následné léčení mám za sebou a nyní regeneruji a začínám se připravovat na další sezonu. Všem, kteří mě píší a podporují mě, moc a moc děkuji za jejich srdečné a láskyplné reakce a věřte, že se už teď na vás všechny moc moc těším,“ uvedla tenkrát na sociální síti.



Nyní Lenka Filipová prozradila, že v situaci, kdy jí nebylo zrovna nejlépe, jí hodně pomohla dcera Lenny, která také zpívá.

„Lenny je obrovský hnací motor, který mi pomohl s nemocí bojovat. No a potom muzika. Tu miluju a dcera je k tomu obrovský bonus. Já nejsem nováček v boji o život. Bohužel už jsem měla jednu zkušenost, kdy mi šlo o život. Při porodu Lenny to se mnou bylo hodně špatné a tam to trvalo několik let, než jsem se z té patálie vyhrabala. Několik let jsem nezpívala a až teprve pak jsem nazpívala svoje desky Zamilovaná, Quo vadis a další. Takže vím, že člověk, který myslí pozitivně, se zase postaví na nohy a jede dál,“ říká.

Lenka Filipová také už přemýšlí, jak opět navázat na úspěšné koncertování se svou talentovanou dcerou. A moc se těší i na svoje další vlastní hudební projekty, protože jak několikrát zdůraznila, bez muziky by nemohla být.