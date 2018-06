Lenka Filipová je s chmurným létem spokojena

Před mistrovstvím Evropy jsem byl s rodinou na týden v Dubaji, ale dovolenou trávím raději v Česku. Jsem venku celý rok, a tak si chci o dovolené užít spíš se starými známými a kamarády. Tím spíš, že letos jsme po mistrovství Evropy dostali volno jen tři neděle, což není zrovna moc. Kamarád z Velkého Meziříčí mi na domácí dovolenou půjčuje opla, další kamarád je z Humpolce a jako každý rok mi udělal radost pozváním na rožněné sele. U něj na zahradě se schází fajn parta, prostě pohoda. Letos navíc uspořádal fotbalový zápas, on si do mužstva pozval své kamarády, já si jich pár pozval taky a byl z toho parádní mač a vlastně celý víkend. Sedmnáctého července se musím hlásit v Liverpoolu, to už za sebou spoluhráči budou mít týden trénování. Takže ani na zbytek dovolené nikam neodjedu a už se spíš při vyřizování různých osobních záležitostí budu zdržovat spíš v Praze. A vůbec mi to nevadí, protože se zase uvidím se spoustou známých, na které jinak nemám čas.

Vzhledem k úspěšnému průběhu Karlovarského festivalu se dá říct, že první půlka byla dobrá a ta druhá bude ještě lepší. Odjíždím na dovolenou. Možná, že to bude znít hrozně, protože tam jedou všichni včetně presidenta, jedu do Portugalska. Musím ale prohlásit, že jsme to měli připravené už v únoru, takže jsme měli před Havlem náskok. Ještě prozradím, že do Portugalska jedeme s bratrem na motorkách, tak tedy o to to bude dobrodružnější.

Jiří Dintsbier s Pavlem Dostálem. Zemědělci asi nejsou příliš spokojeni, ale já proti tomu, že není moc vedro nic nenamítám, protože stejně musím pořád sedět u počítače a někde něco dělat. Mně spíš vyhovuje, že není příliš vedro, je mi však líto těch milionů, co jim proprší dovolená. Já sám na dovolené nikde nebyl. Jenže já ji stejně nikdy nemám v takovém tom pravém slova smyslu, resp. jsem měl dovolenou dvacet let od roku 1969 do 1989. Vzhledem k tomu, že musím jezdit na Balkán, tak ani žádnou dovolenou neplánuji. Mám ale tu výhodu, že dělám věci, které mě baví. Mě by ani nebavilo ležet někde čtrnáct dní na sluníčku.

Na léto si těžko můžu plánovat dovolenou. Musím to dohnat až po zářijové olympiádě. Zbývají dva měsíce a do té doby už asi žádné volno mít nebudu. Jenom nedávno, pár dnů po mistrovství Evropy jsem si mohl trochu oddychnout. Jinak budu trénovat na olympiádu. Každý den musím makat. Osmého srpna odjíždíme na soustředění do Jižní Afriky. Bude to pořád náročnější. Klasika. Voda, posilovna, voda. Pořád dokola. Na začátku září letíme už přímo do Sydney. Teprve až se vrátím, začnu přemýšlet, kam na dovolenou. Ale asi to nebude nikam daleko, raději bych zůstal někde doma.