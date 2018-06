Filipová je pyšná na dceru zpěvačku: Ani doma jsme to nečekali

Není to dlouho, co jste dceru Lenny před velkým světem chránila a takřka o ní nemluvila. A najednou je tady a zpívá. Čekala jste, že se vydá ve vašich pěveckých stopách?

Bylo to nečekané a rychlé. Nikdo nemohl tušit, jak to s ní bude. Zazpívala a bylo to tam. Líbila se a už ji chtějí.

Takže geny člověk neošálí?

Zřejmě. Hezky jste to řekl. Děkuji.

A kdy si Lenny uvědomila, že chce zpívat?

Myslím, že to přišlo někdy před rokem. Ona samozřejmě už léta hraje na piano a komponuje, ale pak si se mnou zkusila pár zájezdů po Austrálii a Kanadě a zjistila, že ji to baví. I v rodině jsme z toho byli upřímně překvapení. Nicméně ji baví Rhythm and Blues, takže si do zelí nepolezeme, naopak si myslím, že se i nadále budeme doplňovat. Ale opravdu nás všechny příjemně zaskočila. Hlas má velmi specifický, zachraptí a je to tam.

Už jste ji předala nějaké cenné rady ve věci showbyznysu?

Určitě, i muzikantské.

Jaká je podle vás ta nejdůležitější?

Aby si muziku nechala jako koníček. Muzika je nádherná věc, kamarád, který ji bude provázet celým životem. A i kdyby to někdy nějak zaskřípalo, nesmí si to brát nějak špatně. Není problém se na chvíli zastavit, dát si pauzu a pokračovat později. A hlavní je, aby zpívala s láskou, publikum jí to pak oplatí.

Neřešili jste otázku toho, že je dcerou známé zpěvačky?

My to nějak neřešíme a nepřipouštíme si to. Jediné, co do ní ještě hustím, je to, že musí umět řemeslo, o tom to všechno je.

Zpěvačka Lenny

Bude to mít na hudební scéně těžké?

Bude to mít těžké, je to její cesta. A jaký si to udělá, takový to bude mít. Když na to půjde dobře, maminka nemaminka, štěstí se dostaví. Musí však zůstat nohama na zemi.

S Lenny se společně představíte na vašem vánočním turné Concertino. Jaké bude?

Bude to krásné turné po českých kostelích, Lenny se představí jako host. V té souvislosti jsme teď dotočili DVD a CD se stejným názvem, zjistila jsem, že nic takového nemám zaznamenané. Splnila jsem si tím sen, neboť spojuji klasiku s keltskou muzikou. Všechno se točilo na pražské Masaryčce, kde vystavěli nádhernou scénu, která připomínala starý Londýn nebo první republiku. Myslím, že se to povedlo.