Sestra o Pavlu Novotném: Má vady řeči a nadváhu, ale lépe moderuje

„Myslím, že bratr je lepší moderátor než já. Má sice hromadu vad řečí a asi 40 kilo nadváhu, i tak si myslím, že je lepší. On se nezdá, ale je to stresař, mně je všechno jedno,“ řekla Fialová, která bude spolu s Patrikem Hezuckým moderovat Barrandovský Silvestr.

Její bratr přitom loni sám kriticky přiznal, že není zrovna ukázkový typ vhodný do televize (více zde). Setra na Pavla prozradila, že v pubertě se nerad ukazoval v médiích, zatímco ona se sestrou se čančaly před objektivy, chodily na večírky.

„On byl nepřítel bulváru. Pak do toho najednou šel a hrozně tvrdě, ničí lidem životy, rozvádí je, rozvrací rodiny a vlastně mu to jde. Studoval žurnalistiku a já jsem ho viděla v seriozních novinách a teď tohle. Divím se, že na to má žaludek, on natírá naše kamarády. Jemu spousta lidí vyhrožuje, soudí se s ním. Já bych to nemohla dělat,“ dodala.

Lenka Fialová kromě moderování také fotí a dělá provozní v cukrárně u Myšáka. Všechny své činnosti se snaží různě skloubit s rodinou.

„V rychlém sledu jsem si pořídila tři děti, nejstarší je šest. Mám štěstí, že i tu nejmenší, které je 2,5 roku, mi vzali, i když protekčně, do školky. Prostřední je taky ve školce a nejstarší ve škole. Takže já to ráno předám do institucí a běžím do práce,“ prohlásila.

Se třemi dětmi jí občas pomáhá tatínek, který i navzdory mrtvici vnoučata hlídá a ona se nebojí mu je nechat.

„Děda děti zvládá bravurně a babičky pomáhají. Mám bezvadnou tchyni, moje máma sice pracuje, ale je učitelka, takže má volné víkendy a odpoledne je doma, takže hodně pomáhá,“ řekla.

„Holčičky jsou po mně taková zlobidla. Ta nejstarší je hodně teatrální, obě jsou hyperaktivní treperendy. A chlapeček je takový Forest Gump, takovej malej, hubenej, uťáplej,“ dodala.