Dusilová o domácím porodu: Dodal mi sebevědomí a zbavil strachu

Velký rozhovor s Lenkou Dusilovou o domácím porodu a šikaně úřadů najdete na OnaDnes.cz.

„Strašně mi to dodalo sebevědomí, vůbec jsem netušila, že jsem toho schopná. Nikdy bych si nevěřila, že bych to zvládla. Vždycky jsem si myslela, že to všechno za mě vyřeší doktor. Ale je to člověku tak jaksi vlastní,“ míní Dusilová.

Zpěvačka porod zvládla a podle ní teď mají se synem rozhodně silnější pouto. „Myslím, že jsem eliminovala veškeré riziko nějakého stresu,“ prohlásila.

Porod byl podle ní jeden z nejemotivnějších okamžiků jejího života. Změnil ji i co se týče zpěvu. Zjistila, že se cítí daleko jistější.

„Na pódiu jsem vždycky bojovala s nějakým strachem a předsudky. Bála jsem se nějakým způsobem publika. Měla jsem pocit, že lidi na mě koukají kritickým okem,“ dodala s tím, že jako rodič se už nebojí. „Vypustila jsem strach, který člověka svazuje. Asi je to nějaký druh trémy. Je to nepodstatné. Člověk si to musí užívat.“

Zpěvačka během těhotenství natáčela novou desku V hodině smrti, kterou pokřtí v neděli na Dušičky.