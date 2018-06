Lenertová šla na konkurz do Novy

Nicol Lenertová se vrátila do televize Nova. Devětadvacetiletá exmoderátorka Televizních novin, která zhruba před dvěma lety nečekaně utekla do Ameriky, se zúčastnila konkurzu do nové české reality show Milionový pár. Ta bude mít na Nově premiéru už 16. září. FOTOGRAFIE