Lenertová s Newtriem vydává desku

Lenertová má za sebou kromě zpěvu ve sboru, v estrádách a DOREMI také duet s Robertem N. Nyní už půl roku vystupuje ve třech s Robertem a Leošem Petrů pod názvem Newtrio.

"Zpíváme písničky 80. let od Františka Janečka a interpreta Michala Davida, jako třeba To se oslaví, Děti ráje. Sama jsem nazpívala písničku Ivety Bartošové Hej, pane diskžokej a s Robertem duet Bartošové se Sepéšim My to zvládnem," uvedla Lenertová. Kromě zpívání bývalá "zprávařka" z Novy stále ještě příležitostně moderuje.

"Já jsem na těch písničkách vyrůstala, zpívala si je jako dítě s rádiem. Vím, že jdeme tak trochu proti proudu, ale myslíme na publikum nad 30 let a jsme rádi, že se náš repertoár líbí i malým dětem a také těm úplně nejstarším posluchačům."

Nicol je stejně jako třeba Ester Ládová v hudební stáji Zdeňka Style Hrubého. "Zdeněk nám písně aranžuje a také píše nové. Od něj zpíváme třeba naší nejoblíbenější: Ó,ó,ó lásku nehledej," řekla Lenertová a pochlubila se, že na tuhle melodii složila také vlastní text s názvem Vítej happy day! "Až dosud jsem si psala texty do šuplíku. Tohle je moje veřejná autorská premiéra."

Skupina Newtrio se už dokonce dvakrát dostala do televize. V pátek na Primě se objeví potřetí, tentokrát v přímém přenosu vyhlášení ankety o nejlepší auto roku. V červenci je diváci uvidí na Nově v pořadu Ať žije Havaj.

Prvním albem se skupina vydává vlastní cestou. "Postupně chceme upouštět od převzatých hitů a soutředit se na novou původní tvorbu," dodala třicetiletá Lenertová.