Lenertová: Říká se, že mám milion

Jednou jsi dole, jednou nahoře...

Nicol Lenertová po návratu z Ameriky natočila reklamní kampaň, vydala CD, napsala bulvární knihu s názvem Útěk z Novy a nyní míří do reality show. Čím nás překvapí příště? Nicol Lenertová Nicol Lenertová

Její příběh byl plný slávy. Stala se Miss severní Čechy, chodila s hokejovým idolem Jaromírem Jágrem a moderovala nejsledovanější pořad v zemi. Pak se příběh změnil v záhadu. Ze dne na den - a ještě spíš z minuty na minutu - Nicol Lenertová zmizela z očí. Beze slova utekla z Novy a půl roku studovala v Americe.Teď příběh pokračuje a Nicol je zpátky. Její tvář zaplavila obrazovku a její hlas zní každou chvíli z rádií. Jen si vzpomeňte na minulou středu, když hrál český fotbalový tým o postup na mistrovství Evropy s Nizozemci. V televizi byla Lenertová málem častěji než sami fotbalisté: dvakrát před zápasem, dvakrát o přestávce a po zápase znovu.Z bývalé moderátorky Televizních novin je nyní tvář společnosti T-Mobile. Ve čtyřech různých reklamních spotech lidem vysvětluje, jak mohou levně telefonovat. Scéna první: studio, odkud se vysílají zprávy. Přesně z takového prostředí lidé Lenertovou znají. Sedí za stolem a v mimořádné relaci hlásí, že došlo k epidemii. Divák tápe. Nepozná, o jakou reklamu jde.Takovému spotu se říká teaser a má jen přilákat pozornost. Počkejte a za pár dní se dozvíte víc. Scéna druhá: znovu z televizního studia. Teď už je jasné, že jde o levné volání a posílání textových zpráv. Scéna třetí: muž křičí z okna, že už je epidemií nakažen. Scéna čtvrtá: studenti mají tolik volných minut, že si dlouze a odborně telefonují nejen o pletení. A všude je Nicol. Brzy se objeví další verze - pátá, šestá...Reklamu pro firmu T-Mobile už natočili tenisté Agassi s Grafovou, herečky Vilhelmová s Geislerovou či lyžař Valenta. Základ měl zůstat stejný i tentokrát: osoba, kterou veřejnost dobře zná. "Zkrátka někdo mladý, dynamický a úspěšný. To v Česku funguje," popisuje mluvčí telefonní společnosti Jiří Hájek. A proč padla volba právě na Lenertovou? Není to tak složité.T-Mobile si společně s reklamní agenturou vymyslel kampaň, jejíž hlavní postavou měl být televizní moderátor. Zuna nebo třeba Voldánová, řekli byste, ti jsou přece známější. Jenže to by neprošlo, aktivním moderátorům totiž zákon účinkování v reklamně zakazuje. Právě proto byla vybrána Nicol. Zaprvé je bez pracovních závazků a zadruhé nebyla pryč tak dlouho, aby na ni národ zapomněl.Popišme si, jak to s takovou reklamou jde dál. Když Lenertová na nabídku kývla, nastala část, kterou nazvěme testováním. Tvůrci ukazují návrhy jednotlivých spotů významným i náhodně vybraným zákazníkům, ptají se, jak na ně reklama působí a co říkají na bývalou moderátorku v hlavní roli. Pak dají všechny připomínky dohromady a reklamu podle nich upraví.Natáčelo se šest dní, jenže... Hned jak byla reklama hotová, nastal první problém. Na rozdíl od České televize a Primy ji Nova odmítla vysílat. Přece nebude na obrazovku pouštět někoho, s kým se rozešla ve zlém a kdo jí způsobil takové potíže! Jenže úplně tak to - alespoň podle vyjádření Novy - nebylo. "Báli jsme se právě toho, abychom neporušili zákon," říká mluvčí televize Petr Kostka. Teď už kampaň běží i na Nově.První průzkumy budou až za pár týdnů, ale není těžké odhadnout, že se reklama chytne. A že měla Lenertová nějaký problém na Nově? To už podle odborníků na reklamu většina diváků nevnímá. A kolik za natáčení dostala? Mluví se o milionu. Zdroj ze společnosti T-Mobile i znalec reklamního trhu, kteří nechtěli být jmenováni, se shodují, že to víc nebylo.Reklama je hotová a nabízí se otázka, co bude s Nicol dál. Vrátí se do televize? A může být ještě tak populární jako dřív? Nova v čele s Vladimírem Železným z ní udělala hvězdu, o tom není pochyb. Jenže hvězdou zůstává jen ten, kdo je na obrazovce pravidelně. "Zmizíte a končíte," říká mediální odborník Milan Kruml. "Nebo máte pocit, že by si třeba kvůli Severovi lidi kupovali antény, aby chytali regionální stanici?"A uznejte, že moderátor Martin Severa byl opravdu populární. Stejně jako Eva Jurinová: kvůli té také lidi častěji nejezdí metrem, aby slyšeli její hlas, jak předčítá jednotlivé stanice. A Zbyněk Merunka? Po tom se slehla zem úplně. Psal se prosinec loňského roku, když se do podobného osudu vrhla Nicol Lenertová. Utekla z Novy na teplou Floridu a dodnes nikdo přesně neví proč. Ona sama mluví o více důvodech a nechce je rozebírat. Rázně však popřela dohady o těhotenství i poměru s někým z vedení televize.Když se v červnu po půl roce studií vrátila, měla být odepsaná. Byla bez peněz a přivezla si pověst nespolehlivé holky, která neví, co chce. Jenže kdo jednou prošel televizí a strávil tam pár let, asi se nikdy nebude mít špatně. Navíc Lenertová nebyla pryč tak dlouho a ještě pořád může těžit z toho, co z ní Nova udělala. Byla nahoře, pak najednou dole a možná ji zase brzy uvidíme nahoře. Takových návratů už jsme zažili...O osmadvacetiletou Lenertovou se nedávno zajímal hokejový klub ve Zlíně. Podobně jako její maminka v Liberci se měla stát tiskovou mluvčí, ale nedohodla se na podmínkách smlouvy. "Práce v hokeji by mě hodně bavila," říká. Lidé se jí často ptají, kdy se vrátí do televize. Nebo přesněji - na Novu. To nejspíš ne. "Nicol je pro nás minulostí. Na mnoha lidech, které tu chceme mít, nechala negativní stopu," tvrdí mluvčí televize Petr Kostka.Vlastně ani ona sama o návrat na místo moderátorky zpravodajství nestojí. Vadí jí pracovní stereotyp a radši by uváděla různé večírky či společenské akce. Taky začala zpívat a chtěla by vydat CD. Zatím však má vystaráno. Je hvězdou velké reklamy a tou ještě nějaký čas zůstane.Po roce 1990 ji potkal osud většiny tehdejších hvězd - veřejnost o ni neměla zájem. V roce 2001 se jí podařil triumfální návrat na vrchol popularity, jaký nedokázal žádný z českých zpěváků. Bylo jí čtyřiapadesát, když se její deska Vodopád stala nejprodávanějším albem, její písnička Dlouhá noc získala titul Hit roku 2001. Stala se nejposlouchanější a nejobsazovanější zpěvačkou a na vrcholu se od té doby stále drží.Bývala úspěšnou moderátorkou České televize. Když se tamní zaměstnanci postavili proti vedení televize, stála na straně ředitele Jiřího Hodače. Neváhala rozdávat výpovědi populárním reportérům a velká část veřejnosti ji za to odsoudila. Když Hodač padl, zdálo se, že se Bobošíková už neuplatní. Vladimír Železný jí však nabídl moderování pořadu Sedmička na Nově a Bobošíková je znovu jednou z nejvlivnějších televizních tváří.Zpěvačka, která mívala dvacet koncertů za měsíc a vyprodávala sportovní haly. Po roce 1989 zmizela. Popíjela v ostravských barech a živila se výchovnými koncerty za dvě stovky. V roce 2000 ji oslovilo vydavatelství Václava Fischera a nabídlo jí exkluzivní smlouvu. Začalo jí organizovat vystoupení a vydalo album Největší hity, za kterou dostala Zlatou desku, a stala se druhou nejprodávanější českou zpěvačkou za Helenou Vondráčkovou.Jeho kariéra se pohybovala nahoru a dolů několikrát. Byl mluvčím české vlády, když získal licenci a spolu s dalšími třemi muži založil Novu. V roce 1999 se ho pokusil svrhnout investor, společnost CME. Železný začal vysílat z nových prostor a podařilo se mu znovu vybudovat stejně úspěšnou televizi. Letos ho odvolal nový vlastník stanice, společnost PPF. Železný se snažil znovu uchvátit moc, ale zatím neúspěšně. Je senátorem.Jedna z nejznámějších postav a symbolů socialistické pop-music. Po roce 1989 zažil pád - pár let se zdálo, že po něm neštěkne ani pes. Založil si agenturu, začal psát hudbu pro jiné interprety a k muzikálům. Nyní je jednou z nejvlivnějších a nejbohatších postav v zákulisí českého showbyznysu, pomáhá na výsluní začínajícím zpěvákům a stojí za komerčně úspěšnými muzikály.Beru to jako dobrý fórSpíš to beru jako dobrý fór. A baví mě sledovat, co následuje. Mně i mamince volá spousta lidí, kteří si myslí, že jsem se opravdu vrátila do televize. Jen si nejsou jistí, jestli na Novu, na Primu, nebo na ČT.Určitě, ale taky ráda riskuju, pouštím se do dobrodružství. Tenhle klient je seriózní, jsou reklamy, na které bych nepřistoupila. Tahle snad nebudí pohoršení.To byla dobrá reklama, když si ji pamatujete. Točili jsme ji ještě před mým nástupem do Novy, byla jsem mladá holka.Teď už bych ji nechala mladším. Ale abyste mi rozuměl, já se za tu reklamu nestydím, nebylo na ní nic špatného. Jako jedna z mála neklamala. Kdybyste byl žena, líp byste to chápal.Ale ano, říkám otevřeně, že peníze jsou pro mě důležité. Ale taky jsou až písmenem B. Kdyby bylo písmenem A focení pro Leo a písmenem B pět milionů, tak bych k tomu béčku ani nedošla.Určité nabídky přišly, ale necítím potřebu svlékat se před celým národem. Mám ráda roušku tajemna: když lidé mohou o něčem snít, něco si představovat.Mám z těch peněz radost.Ano, říká se.Já zase říkám, že o penězích nemluvím. A ani náhodou to ze mě nedostanete. Proč mluvit o penězích?Nojo (dlouho přemýšlí) je to rozdíl. Ale každý má svoji šanci, i ten dělník může jít studovat. I já si můžu říct, proč někdo vyhrál sto milionů a já ne. Navíc i dělník může dostat nabídku natočit reklamu.Tak z toho si nevyberu. K zášti není důvod, nechci se nikomu mstít. A vděk? Spíš bych řekla zkušenost, Nova mi pomohla dozrát.Osmadvacetiletá holka, která by asi bydlela v Liberci. Přátelé by byli stejní: těm opravdovým je jedno, jestli jste slavná. Ale na svět bych se asi dívala jinak. Trochu naivněji.Tak zaprvé: udělali hvězdu... Dali mi příležitost, to ano, ale zbytek je má práce. Kdybych na sobě nemakala, nezůstala bych tam ani týden. Spousta lidí dostala šanci a ne každý ji využil. A proč nefér? Jistě, kdybych byla normální holka a odněkud se vrátila, nikoho by to asi nezajímalo. Ale vy, když si jako novinář uděláte kontakty a pak je užijete jinde, přijde vám to nefér?Byla jsem úplně nadšená. Uznejte: kdy se vám stane, že postaví studio jen pro vás? (smích) A když jsem se viděla na Nově, bylo to trochu zvláštní. Trochu i nostalgické, vzpomněla jsem si na všechny ty lidi. Ale je fajn se vrátit tak, jak jsem odešla.Trochu.Nespokojím se s tím, co mám. Chtěla bych pořád výš.Ale přece jsou i jiné hodnoty. Tyhle otázky nemám ráda, co může být výš... Třeba doktor, který vám zachrání život nebo který vám vrátí zrak. Ano, jsem ráda, že jsem na Nově dělala, zažila jsem něco, co nemůže nemůže zažít každý. Ale je to minulost.Hledá si práci.(smích) Nemyslíte, že by to ode mě byla drzost?Ptám se v okolí, říkám, co můžu nabídnout. Mám zkušenosti z televize, moderovala jsem různé akce, něco jsem se naučila. Třeba dělat tiskového mluvčího by mě bavilo. Ale vy jste moc zvědavý.A já jsem hrozná tajnůstářka, to už víte.