Lenertová má ráda Vondráčkovou

Nicol Lenertová po návratu z Ameriky natočila reklamní kampaň, vydala CD, napsala bulvární knihu s názvem Útěk z Novy a nyní míří do reality show. Čím nás překvapí příště? Nicol Lenertová Nicol Lenertová

Rodičů.Modrá je barva naděje.Na cestu kolem světa.Nemusí být velký, hlavně aby se v něm moje rodina cítila šťastná.Je každodenní součástí mého života.Viděla jsem v Americe film Božský Bruce. Je to takový dobrý kurz, jak se stát slavným moderátorem.Od maminky.Vynález televize v třicátých letech minulého století, protože ten zásadním způsobem ovlivnil můj život.Otevřenost.Měl by mít před sebou jasně stanovený cíl a smysl pro humor.Všechno z italské kuchyně.Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách od Allana a Barbary Peaseových.Ve školce.Mám a zatím ho nemusím používat tak často.Kanaďané, protože jsou pyšní na to, že jsou Kanaďané.Televizi, protože televize má velkou moc a spojuje celý svět. Díky televizi se člověk může dostat tam, kam by se v životě nedostal.Žehlení.Tu, kterou zrovna naladím.Měla jsem vždy ráda básně od Jaroslava Seiferta.Na to, na co se chci dívat.Měla jsem pár oblíbených učitelů na Floridě.Každý účes je pěkný, když se v něm člověk cítí dobře. Vlasy dělají člověka a dotvářejí osobnost.Madonna, nejen kvůli zpěvu, ale i pro její nesmírnou pracovitost. V Americe jsem s sebou měla i alba od Heleny Vondráčkové.