Lena Záhorská zažila orgie v arabských lázních

Šestadvacetiletá Lena, která se v poslední době věnuje především modelingu, si zahrála v klipu k orientální písní královnu. V hlavní roli krále se objevil její kolega z Velkého Bratra Karel "Plyšák" Frýd a nebyli sami. Společnost jim dělali panteři a hadi.

V původních arabských lázní natáčel i Muž roku David Bílek, další tvář z BB Filip Trojovský nebo semifinalista letošní SuperStar Michal Michajlec, který byl stejně jako ostatní nalíčený a pouze v bederní roušce.

V klipu, který se natáčel od osmi hodin ráno do čtyř následujícího dne, se objeví celkem devětadvacet modelek a modelů a dvacet špičkových tanečníků z Itálie a Francie. Bohužel zpěváka Syra Gabryela divák nespatří. Není to chyba, ale prý tvůrčí záměr. Premiéra videoklipu proběhne v lednu v hotelu Ambasador.

Zpátky do školy

I přesto, že má Lena nyní v oblasti modelingu hodně nabídek a v této branži se jí opravdu daří, svou budoucnost na přehlídkových molech nevidí.



"Modeling mě baví, ale nenaplňuj," svěřila se Záhorská, která by se ráda vrátila k produkci a především na vysokou školu, kde se věnovala sociální a masové komunikaci. "Studium jsem přerušila a to byla chyba. Už kvůli rodičům v něm chci opět pokračovat," prozradila závěrem své plány.