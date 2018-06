Lena z domu BB: Filip není idiot

ODPOVĚDI LENY NAJDETE ZDE

I když tak definitivně přišla o deset milionů, neplakala a ihned prohlásila, že nejvíc ze všeho se těší na „smažák“.

Jaký byl ten smažený sýr?

Výborný. Měla jsem čtyři kusy.

Odchod z domu jste zvládla s úsměvem. Nechtěla jste zůstat?

Ne. Sice mě mrzí, že nejsem ve finále, ale hlavně – smála jsem se proto, že jsem nechtěla brečet. Bylo mi hrozně smutno.

V soutěži jste naopak moc emoce neovládala. Co se stalo, že jste teď své vyřazení ustála?

Vždycky když hrozilo, že ze soutěže odejdu, myslela jsem na ten smažák – a pak vše ustála. (smích)

Kdo vás ve středu večer čekal před domem?

Maminka. A deset lidí z Big Brothera. Kromě Stephanie a Markétky, která byla na liposukci, jsme se pak sešli v Harley’s klubu. Byla jsem nesmírně šťastná, že je vidím. Nejšťastnější, že vidím Terku.

A co až za vámi přijede váš přítel Roman se synem? Máte strach se s nimi setkat?

Malého mám moc ráda, na něj se těším víc. Kdybych ho neviděla co nejdříve, bylo by mi hodně zle. S velkým jsem měla nějaký vztah, to je všechno. Teď chci být sama. Omlouvat se mu nebudu. Nelituju toho, co se stalo. On mi v minulosti také pár věcí provedl. Nemá mi co vyčítat. Ale nebyla to žádná pomsta. Myslím, že i on přišel na spoustu věcí, až když jsem odešla do soutěže.

Budete s nimi znovu bydlet?

Chci teď bydlet s Terezou Olivovou. Mám ji ze spoluhráčů z domu nejraději.

Ale ve středu to vypadalo, že Filip to velmi těžce nese, že odcházíte.

To vůbec nechápu. On vždycky když zmizím, si najednou něco uvědomí. Ale jinak dělá frajera. To je celý Filip.

Třeba váš vztah na svobodě bude pokračovat.

Miluju ho víc než on mě. Ale – perspektivu náš vztah nemá. On je mladý a nevybouřený. Nechci ho do ničeho nutit. Ať je šťastný tak, jak šťastný být chce.

Ale kdyby po soutěži přišel a chtěl ve vašem vztahu pokračovat?

Asi bych chtěla taky. Mám ho ráda, i když absolutně není můj typ. Nesnáším takové frajírky, jako je on. Ale od začátku mě přitahovala jeho duše, jak mluvil, každý jeho pohyb. Nevím, jak působil z televize, ale je to strašně zvláštní člověk.

Žárlila jste na Terezu? Vypadalo to, že se mezi ní a Filipem vytvořilo silné pouto.

Spíš mě to mrzelo, ale jsem hloupá. Neměla jsem proč žárlit. Na druhou stranu, já žárlím na každýho.

Víte, s kým teď Tereza je?

Vím, s Mikešem. Překvapilo mě to. Veverka a Sysel spolu chodí, přiznali se. (smích)

Od kolegů jste dostala titul Největší živel. Vždycky jste jím byla?

Vždycky jsem byla hyperaktivní, vždycky jsem dělala scény, byla živým a citlivým člověkem. V domě jsem se jen bála ukázat některé své slabiny. Zakrývala jsem je hrubostí. Byla to obrana.

Jak jste do sebe mohla obracet třeba přímo z lahve alkohol, když matka o vás tvrdila, že vůbec nepijete?

Mně alkohol nechutná, tak jsem to do sebe musela obrátit rychle. Nevím, proč jsem pila. Ze začátku jsem měla strašné deprese. Ke konci taky.

Bála jste se, že vám máma vaše chování neodpustí?

Už mi odpustila a asi to pro ni nebylo nejjednodušší. Ale má mě ráda. Zhubla, má víc vrásek, přidělala jsem jí hodně starostí. Kdybych věděla, že je nemocná, ze soutěže okamžitě odejdu. Ale nikdo mi to neřekl.